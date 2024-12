La alarmante estadística de 'Checo' Pérez que podría costarle su asiento en Red Bull

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es una sorpresa que no fue la temporada ideal de Sergio 'Checo' Pérez en el máximo circuito del automovilismo mundial, por lo cual no sorprenden las especulaciones que se han originado con respecto a una posible salida de la escudería Red Bull Racing. A lo largo de los distintos compromisos deportivos que tuvo en el año, el piloto mexicano no consiguió acumular los resultados a los que estaba acostumbrado y a ello se une otra estadística negativa.

Ahora se destapó que el originario de Guadalajara, Jalisco, ocupa una no muy grata tabla de estadísticas y es que se convirtió en el primer lugar en el ranking de los pilotos más destructores. Durante su participación en la temporada 2024, el coche del deportista tapatío sufrió grandes pérdidas materiales que ascienden a casi cinco millones de dólares, lo cual refrenda el rumor de que Yuki Tsunoda o Liam Lawson podrían ocupar su asiento en 2025, de acuerdo a información de Marca.

Según estas cifras las proporcionadas por la Federación Internacional del Automovilismo (FIA), el piloto azteca dejó daños en su monoplaza de 4 millones 860 mil dólares el equipo austriaco, mientras que el los pilotos de Williams, el tailandés Alexander Albon y el argentino Franco Colapinto, completan el top 3 con 4 millones 660 mil y 3 millones 430 mil, respectivamente. Este récord poco prestigioso pone a 'Checo' Pérez en una posición muy poco favorable de cara a la siguiente campaña.

Los casi cinco millones de dólares es muchísimo más doloroso de asumir para RB teniendo en cuenta que el mexicano sólo ha sido capaz de subir en cuatro ocasiones escasas al podio y no ganó ninguna carrera", explicó el medio anteriormente referido.

Red Bull Racing no pudo repetir su título en el Mundial de Constructores de la Fórmula 1, que este año dominó McLaren, escudería que cuenta en su filas con Lando Norris y Oscar Piastri, y en gran parte se debió a los resultados que obtuvo el tapatío, a diferencia de su compañero de equipo Max Verstappen. Estos números llegan a acrecentar las diferencias que se han revelado que existen entre Sergio Pérez de Christian Horner y Helmut Marko.

