Sin mucho en juego, Jets y Jaguars se enfrentan en medio de un futuro incierto

Jacksonville, Florida.- Dos de los equipos más decepcionantes de la NFL esta temporada, los New York Jets y los Jaguars se enfrentarán con poco en juego en Jacksonville este domingo.

Las únicas implicaciones de postemporada involucran quiénes serán sus entrenadores en jefe y quiénes estarán en sus rosters en 2025.

Los Jets (3-10) han perdido cuatro seguidos y nueve de 10. Fueron eliminados de la contienda por los playoffs con una derrota en tiempo extra en Miami la semana pasada. Los Jaguars (3-10) pusieron fin a una racha de cinco derrotas la semana pasada en Tennessee, pero fueron eliminados de la carrera por la AFC días antes.

Así que aquí están jugando con la cuerda, de nuevo.

Ulbrich no logrado hacer despegar a sus Jets

Los Jets extendieron su sequía de postemporada a 14 años consecutivos, la racha activa más larga de la NFL. Despidieron al entrenador Robert Saleh a principios de octubre y tienen marca de 1-7 bajo el mando del entrenador interino Jeff Ulbrich, quien insiste en que no invocará un movimiento juvenil en la recta final.

“Cuando comienzas a jugar mucho con el roster, especialmente al final de la temporada, eso puede ser desalentador para algunos jugadores”, dijo Ulbrich. “Así que tenemos que asegurarnos de poner al mejor grupo para ganar”.

Se siente raro

Los Jaguars, que han llegado a los playoffs solo dos veces en los últimos 17 años, han perdido 15 de sus últimos 19 juegos desde la temporada pasada. El último revés de la franquicia tiene al entrenador Doug Pederson y al general Trent Baalke directamente en el banquillo proverbial.

Pederson estaría dirigiendo uno de sus últimos juegos

“Fue bueno... sentir la energía de una victoria”, dijo Pederson. “No importa cómo se vea o cómo lo consigas, el hecho de que tengas uno. Ha pasado un tiempo. A veces no sabes cómo reaccionar. Pero se sentía bien. Los muchachos estaban entusiasmados, y es algo sobre lo que podemos construir… Te da un poco de jugo de cara a la semana”.

A pesar de que Jacksonville viene de una victoria por 10-6 ante los Titans, la ofensiva de Pederson no mostró ritmo sin el mariscal de campo lesionado Trevor Lawrence. Mac Jones tiene marca de 1-4 en sus últimas cinco aperturas, sin touchdowns y ocho intercepciones. Pero Jones tiene marca de 5-0 contra los Jets, ganando todos los enfrentamientos mientras estaba con Nueva Inglaterra.

Los detalles

“A lo largo de mi carrera hasta ahora, son la mejor defensiva contra la que me he enfrentado cada año”, dijo Jones. “Obviamente, están familiarizados conmigo y tengo algunos excompañeros de equipo allí y muchachos contra los que he jugado cinco, seis veces”.

“Definitivamente lo espero con ansias. Sé que su récord es el mismo, pero realmente su defensa es única”, señaló Jones.

Mac Jones está en los controles, tras la baja de Lawrence

Del otro lado, Aaron Rodgers puso fin a una sequía de 34 juegos sin pasar para 300 yardas y puso a los Jets en movimiento de un lado a otro del campo para un récord de temporada de 402 yardas totales en Miami.

“Creo que hicimos algunas cosas buenas”, dijo el mariscal de campo.

Pero Rodgers sabe que las cosas pueden ser aún mejores. Los Jets acertaron 4 de 12 en tercera oportunidad y solo 2 de 5 en la zona roja.

Rodgers reconoce que no han corrido con suerte

“El futbol situacional no ha sido bueno para nosotros y es por eso que no hemos llegado a 30 (puntos)”, dijo Rodgers sobre los Jets, que no han anotado más de 27 puntos en ningún partido esta temporada. “El futbol situacional tiene mucho que ver con los detalles y ese ha sido nuestro talón de Aquiles. Creo que mucho han sido pequeños detalles minuciosos dentro de los detalles dentro de las jugadas”.

