LeBron James, en una encrucijada, se enfrenta a un futuro que solo él conoce

Las Vegas, Nevada.- LeBron James era el protagonista principal en Las Vegas en esta época el año pasado, la atracción principal mientras él y los Los Ángeles Lakers estaban a punto de ganar la versión inaugural del evento ahora conocido como la Copa de la NBA.

Ahora parece muy diferente.

“Razones personales... se está tomando un tiempo”, es lo que dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, esta semana al detallar por qué James no asistió a la práctica. “Dolor en el pie izquierdo” es la razón por la que los Lakers lo han descartado para el partido del viernes en Minnesota.

Ha habido especulaciones comerciales en los últimos días, y es razonable pensar que un equipo como Golden State clamaría por James si estuviera disponible. Y cumplirá 40 años en unas dos semanas.

Cada vez que James está fuera, es una historia. Tomarse un tiempo libre por razones personales, es una historia. Podría significar que está herido. Podría significar que está harto de cómo los Lakers han tenido problemas en las últimas semanas. Podría significar que solo necesita un descanso. Podría significar cualquier cosa. Lo único seguro es que no jugará el viernes.

“Todo esto es muy fluido”, dijo Redick cuando se le preguntó sobre la ausencia de James. “Todo lo es. Todo lo es. Eso es lo que se ha cristalizado”.

Respeto al juego

La cláusula de no intercambio de James es la carta definitiva en el mazo en este momento. Si James quiere ser canjeado, probablemente lo harán. Si no lo hace, seguirá siendo un Laker y continuará en una lista que también cuenta con su hijo Bronny.

Los Lakers juegan solo dos partidos en la próxima semana. Es un buen momento para un descanso si su pie izquierdo es un problema y el desgaste de 22 temporadas le obliga a tomarse un tiempo libre.

En resumen, nadie sabe nada. Excepto LeBron, por supuesto.

Es el jugador más veterano de la liga, ha establecido casi todos los récords que hay, tiene más dinero del que podría gastar. No queda nada por demostrar. Tiene contrato para la próxima temporada, pero la línea de meta, ya sea después de esta temporada o no, se acerca rápidamente.

“No voy a jugar mucho más, para ser completamente honesto. No sé cuántos años es, si es un año, dos años, cualquiera que sea el caso”, dijo James el mes pasado. “No voy a jugar hasta que se caigan las ruedas. Yo no voy a ser ese tipo. No voy a ser el tipo que le está faltando el respeto al juego porque solo quiero estar en la cancha. Ese no seré yo”.