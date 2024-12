Más que un trofeo; la final de la Copa de la NBA tendrá mucho dinero en juego

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- Cuando los Milwaukee Bucks aseguraron su lugar en el juego de campeonato de la Copa de la NBA, muchos de los jugadores más jóvenes y peor pagados del equipo estaban exuberantes en el vestidor.

Sí, tienen la oportunidad de ganar un trofeo. Eso es bueno.

Pero también tendrán la oportunidad de conseguir el mayor día de pago de sus carreras. La final de la Copa de la NBA, los Bucks contra el Oklahoma City Thunder, es el martes en Las Vegas, con un premio adicional de 308.983 dólares para cada uno de los jugadores del equipo ganador.

Giannis no piensa demasiado en el dinero en juego

Para las superestrellas de la liga, esa cantidad podría representar el pago de un juego, o tal vez incluso el pago de medio juego. Para gran parte de la liga, sigue siendo una suma colosal.

“Trato de no pensar en el dinero”, dijo la estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo, quien está ganando alrededor de 48.8 millones de dólares esta temporada. “No, no es exacto lo que estoy diciendo. Pienso en el dinero, pero pienso en el dinero cuando hablamos de los jóvenes”.

Enfoque triunfal

Los jugadores ganadores del martes recibirán 514.971 dólares de la bolsa de premios de la Copa de la liga si tienen contratos estándar de la NBA. Los jugadores del equipo perdedor del martes recibirán 205.988 dólares cada uno; los jugadores con acuerdos bidireccionales obtendrán la mitad de esas cifras.

Con su salario actual de 578.577 dólares, el jugador de dos vías del Thunder, Ajay Mitchell, ganaría unos 7.056 dólares por partido. Lo va a hacer mucho mejor que eso el martes, gane o pierda.

Mitchell sí está interesado en el premio al ganador

“Obviamente, hay mucho dinero en juego”, dijo Mitchell. “Pero mi enfoque principal es solo en la victoria. Es emocionante saber que hay dinero en juego, pero el objetivo principal es ganar otro partido de baloncesto”.

La Copa de la NBA tiene un premio acumulado para incentivar a los jugadores. Los equipos que perdieron en las semifinales, Atlanta y Houston, vieron a sus jugadores cobrar 102.994 dólares cada uno; los equipos que se retiraron en los cuartos de final -Nueva York, Orlando, Golden State y Dallas- vieron a sus jugadores cobrar 51.497 dólares cada uno.

“Podría comprar un reloj nuevo”, dijo el alero de los Knicks, Josh Hart, a quien se le preguntó qué haría con su bono, en una respuesta que se volvió viral, y debe tenerse en cuenta que no estaba hablando del todo en serio. “Realmente no me importa que los jóvenes obtengan dinero. Solo me importa lo que voy a gastar”.

Un día cualquiera

Para seis de los jugadores en las plantillas de los Bucks y el Thunder -Antetokounmpo y sus compañeros de equipo en Milwaukee Damian Lillard, Khris Middleton y Brook Lopez, junto con Shai Gilgeous-Alexander e Isaiah Hartenstein de Oklahoma City- la diferencia entre ganar y perder el martes ni siquiera es un día normal en la oficina. Esos seis muchachos, en promedio, ganan alrededor de 443.300 dólares por juego.

Para todos los demás, el viaje a Las Vegas será un buen golpe, para algunos más agradable que para otros.

Williams reconoce que sería una locura ganar ese dinero

“No todo el mundo recibe el mismo sueldo en la NBA”, dijo el alero del Thunder Jalen Williams, quien está ganando alrededor de 4.8 millones de dólares esta temporada. “Tenemos muchachos que están en contratos de dos vías y algunos muchachos que están luchando por permanecer en la liga. Así que, obviamente, ese dinero es más importante para algunas personas que para otras, así que definitivamente jugamos por eso”.

El reserva de los Bucks, A.J. Green, gana alrededor de 2.1 millones de dólares esta temporada. La idea de añadir 500.000 dólares a eso por ganar un juego le voló la cabeza.

“Es una locura”, dijo Green. “Pero eso no debería hacer que juegues más duro. Realmente no debería”.

Fuente: Tribuna