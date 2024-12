Premios The Best 2024 EN VIVO: La disputa entre Vini y Rodri por el galardón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes se realizan los premios The Best 2024, organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Tienen el objetivo de reconocer al mejor de la temporada del fútbol a nivel internacional, así como al mejor jugador y jugadora, incluso a los entrenadores. Es por ello que ahora se muestran los detalles para ver en vivo y en directo esta ceremonia de talla mundial que reconoce lo mejor del deporte más querido del mundo.

La FIFA determinó que el premio The Best se entregaría este martes 17 de diciembre en Doha, Qatar. Hay 2 favoritos para llevarse el premio The Best al mejor jugador. Se trata de Vinicius júnior de Real Madrid y Rodri Hernández, del Manchester City, quien es el actual Balón de Oro. Se debe de mencionar que los ganadores de este galardón se deciden a través de una votación en la que participan aficionados, medios de comunicación, entrenadores de selecciones nacionales y los capitanes de las mismas.

Nominados y nominadas a The Best 2024

Entre los nominados a The best se encuentra Dani Carvajal, Erling Haaland, Federico Valverde, Florian Wirtz, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi, Rodri, Toni Kross y Vinicius junior. Todos ellos tienen la posibilidad de llevarse este galardón otorgado por la FIFA, sin embargo, los 2 favoritos son el delantero del Real Madrid y el Español del Manchester City, quien tuvo una temporada increíble con su club.

Nominados a The Best 2024, foto: especial

En la rama femenil, las nominadas para The Best son Aitana Bonmatí, Barbra Pero.Banda, Caroline Graham Hansen, Keira Walsh, Lauren Hemp, Lindsey Horan, Lucy Bronze, Mallory Swanson, Mariona Caldentey, Naomi Girma, Ona Batlle, Salma Paralluelo, Sophia Smith, Tabitha Chawinga y Trinity Rothman. En este caso no hay una favorita, aunque se espera que sea de nueva cuenta la española Aitana Bonmatí, del Barcelona.

Transmisión de The Best

La ceremonia empezó en punto de las 11:00 horas del tiempo del centro de México y se puede seguir en vivo a través de la transmisión vía streaming de la FIFA que se deja en esta nota. De esta manera, con los premios the Best se cierra la temporada 2024 del fútbol a nivel internacional. Nada. El último partido organizado por la FIFA de manera oficial será la final entre Real Madrid y Pachuca por la Copa Intercontinental.

Fuente: Tribuna