Emociona a Clay Holmes cambio de aires y su nueva asignación como abridor

Nueva York, Estados Unidos.- Después de pasar seis años en el bullpen, Clay Holmes confía en que puede convertirse en un lanzador abridor efectivo y está emocionado por el cambio.

También se mostró optimista de que su traslado a los New York Mets podría incluso enviar una señal positiva a cierto compañero de equipo superestrella: el toletero Juan Soto.

Holmes se unirá a Juan Soto en los Mets

Holmes acordó un contrato de tres años y 38 millones de dólares con los Mets este mes, dos días antes de que Soto también dejara a los New York Yankees, campeones de la Liga Americana, por un contrato récord de 15 años y 765 millones de dólares con sus rivales de la ciudad. Ambos fichajes de agentes libres se concretaron la semana pasada.

“En el fondo, no puedo mentir”, dijo Holmes el martes en una llamada de Zoom con periodistas. “Quiero decir, obviamente tomé mi decisión porque creo que es el mejor lugar. Pero con suerte, ya sabes, yo estaba como, tal vez Juan vea esto y vea que está bien y me siga hasta aquí. Así que estoy muy emocionado por ello”.

Experiencia pasada

Holmes, dos veces convocado al Juego de Estrellas como cerrador de los Yankees, fue abridor en las menores y dijo que la idea de regresar siempre ha estado en el fondo de su mente. Incluso estaba “algo emocionado” en 2020 sobre la posibilidad de ser titular en un equipo en el extranjero.

El distro espera responder como abridor

Como relevista, el derecho dependió en gran medida de un sinker que promedió 96.6 millas por hora la temporada pasada. Lo lanzó el 56 por ciento de las veces, junto con un 23 por ciento de sliders y un 21 por ciento de sweppers, y ese repertorio ayudó a producir una tasa de rodados del 68.6 por ciento en los últimos tres años, la mejor de las Grandes Ligas.

Esos números son una gran razón por la que Holmes se perfila como un lanzador que potencialmente podría trabajar profundamente en los juegos, silenciando a los bateadores de ambos lados del plato.

Pero también practicó un cambio de velocidad y una recta de cuatro costuras para mantener las cosas divertidas durante las sesiones de bullpen este año con el entrenador asistente de pitcheo de los Yankees, Desi Druschel, contratado por los Mets esta temporada baja para desempeñar el mismo papel.

Confianza

“Creo que hay algo de espacio allí para un arsenal que es un poco difícil de hacer como relevista”, dijo Holmes. “Tienes una ventana muy limitada y lanzamientos que puedes mantener afilados, y tienes que depender mucho más de tus fortalezas. Pero sí creo que tengo la profundidad, el arsenal para ser un poco más impredecible que solo depender de mi sinker todo el tiempo. Y creo que empezar me da la mejor oportunidad para hacerlo y exponerlo. Así que estoy emocionado de ver lo que esto podría traer, el cambio y las cuatro costuras".

Holmes cuenta con un buen repertorio de lanzamientos

Holmes hizo 114 aperturas en las ligas menores, pero sus únicas cuatro en las mayores fueron como novato con Pittsburgh en 2018.

Una vez que se convirtió en agente libre este otoño, Holmes dijo que se reunió con clubes que expresaron interés en él como titular y que no quería mirar hacia atrás en su carrera y arrepentirse de no volver a intentarlo. Dijo que no tuvo tales discusiones con los Yankees.

Está contento de quedarse en Nueva York y cree que los Mets son una buena opción para él debido a la infraestructura de pitcheo que tienen bajo la presidencia de operaciones de beisbol David Stearns, incluyendo a Druschel, el entrenador de pitcheo Jeremy Hefner y el mánager Carlos Mendoza, el entrenador de banca de los Yankees durante gran parte del tiempo que Holmes vistió el uniforme a rayas.

Fuente: Tribuna