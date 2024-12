F1: Max Verstappen recuerda la vez que casi deja Red Bull Racing por otra escudería

Ciudad de México.- El tetracampeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, confirmó lo que hace unos años surgió como un fuerte rumor. El aclamado piloto confesó que, mientras atravesaba un momento complicado al interior de Red Bull Racing, pasó por su mente la idea de abandonar a la escudería de los energizantes y contó que estuvo cerca de firmar con Mercedes, una especulación que sacudió a propios y extraños.

Durante su visita a Viaplay, la estrella las carreras resaltó que existieron conservaciones con el director ejecutivo de Mercedes-Benz en F1, Torger Christian Wolff, mejor conocido como Toto Wolff, sin embargo, mencionó que la negociación no llegó a más debido a que se siente cómodo en el equipo austriaco, con el cual se ha posicionado como el máximo referente de su disciplina, con sus cuatros títulos consecutivos en el Campeonato Mundial de Constructores.

De igual manera, 'Mad Max' habló de los contratos que existen en el máximo circuito del automovilismo y lo difícil que es desvincularse de uno.

Si miras la Fórmula 1, no sucede muy a menudo que alguien salga de su contrato. No es como en el futbol, donde firmas por cinco años y te vas al cabo de un año. Aunque, esa realmente no es la intención. Uno nunca sabe qué puede pasar el próximo año o en dos años, pero tampoco puedes controlar eso, así que no pienso mucho en ello. Pero ahora, estoy muy contento en donde estoy", sentenció el deportista nacido Hasselt, Bélgica, pero nacionalizado neerlandés.