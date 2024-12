Los mejores MEMES que dejó la salida de 'Checo' Pérez de Red Bull Racing

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La escudería Red Bull Racing anunció este miércoles que Sergio 'Checo' Pérez dejará de ser parte del equipo tras meses de mala racha. El piloto mexicano, de 34 años, no logró cumplir con las expectativas en una temporada dominada por su compañero Max Verstappen, quien se consagró campeón por cuarta vez consecutiva.

Pérez inició 2024 con buen ritmo, pero su desempeño cayó a partir de mayo. Desde entonces, no volvió a terminar entre los tres primeros y, en su última actuación destacada, logró un sexto puesto hace más de medio año. En contraste, Verstappen se alzó con nueve victorias en la temporada. Esta diferencia de resultados entre un campeón y su compañero no se veía desde 1994. A pesar de los problemas, Red Bull intentó apoyar a Pérez renovándole su contrato hasta 2026 en junio pasado. Sin embargo, las actuaciones del mexicano no mejoraron, y el director del equipo, Christian Horner, admitió recientemente que esta estrategia no funcionó.

En un comunicado, Pérez expresó su agradecimiento hacia Red Bull Racing por los cuatro años vividos en el equipo. También destacó el aprendizaje compartido con Verstappen y dedicó un mensaje especial a los aficionados mexicanos: "Gracias por su apoyo incondicional. Nos veremos pronto, y recuerden, nunca se rindan". Por su parte, Red Bull aún no ha revelado quién tomará el lugar de Pérez en la escudería.

Si bien se trata de una noticia desfavorable, en redes sociales los fanáticos del automovilismo no tardaron en postear divertidos memes que aligeraron la situación. Muchas de las publicaciones se alegraban porque el piloto logró salir de un ambiente tóxico, en tanto que otros aseguraban que México le dará la espalda a Red Bull a partir de ahora. Aquí te dejamos una recopilación de las imágenes más destacadas en X.

¿Cuánto deberá pagar Red Bull a 'Checo'?

Ahora que se confirmó que Red Bull tomó la decisión de rescindir el contrato de 'Checo', vigente hasta el final de la temporada 2026, tendrá que indemnizarlo con más de 40 millones de dólares, es decir, una cifra cercana a los 800 millones de pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna Sonora