Sergio Pérez se va de Red Bull: Confirma noticia en redes sociales "Never Give Up"

Ciudad de México.- Se hizo oficial lo que parecía que no pasaría y Sergio 'Checo' Pérez anunció su salida de Red Bull para la temporada de 2025 en la Fórmula 1. El piloto mexicano cumplió 4 años en la escudería austriaca y en el último de ellos los resultados no lo acompañaron, por lo que ya no pudo con las exigencias del equipo de la bebida energética y en común acuerdo decidieron terminar la relación laboral.

A través de un comunicado publicado por Sergio Pérez en sus redes sociales, informó que después de cuatro temporadas que calificó como increíbles, tanto él como el equipo acordaron terminar con la relación laboral. En el comunicado se puede leer que Sergio Pérez jugó un papel crucial al asegurar múltiples victorias e innumerables podios, así como ser uno de los factores fundamentales en dos campeonatos mundiales de constructores, lo cual contribuyó de forma significativa a la era más exitosa de Red Bull en la Fórmula 1.

"Estoy sumamente agradecido por los 4 años con Red Bull Racing y por la oportunidad de correr con un equipo increíble. Manejar para Red Bull ha sido una experiencia inolvidable y siempre atesoraré el éxito que logramos juntos", señaló Sergio Pérez en el escrito compartido.

Asimismo, detalló que durante su tiempo en Red Bull se rompieron récords y se alcanzaron grandes logros, incluso mencionó que tuvo el privilegio de conocer a gente tan maravillosa en su camino por el equipo de la bebida energética. Aprovechó para agradecer a cada una de las personas que conforman a la escudería austriaca, inició desde la Directiva, así como a los mecánicos e ingenieros, incluso a la gente de mercadotecnia, cocina y catering.

Sergio Pérez se despide de Max Verstappen

En el mensaje, Sergio Pérez también aprovechó para despedirse de su coequipero, el actual cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen, afirmó que fue todo un honor correr con él en todos estos años y compartir sus éxitos. Al concluir la carta, dio un agradecimiento especial a todos los aficionados alrededor del mundo que lo apoyarán, pero sobre todo a la comunidad mexicana cerró su mensaje con su tradicional never give up.

De esta manera, Sergio Pérez termina su carrera en la Fórmula 1 con Red Bull. Se conoce que tiene ofertas de Cadillac, que se sumará a la máxima categoría del Automovilismo en 2026. Hasta el momento no se sabe si estará en alguna otra categoría como la Indicar o se dará un tiempo de descanso después de todo el estrés que ha sufrido durante el último año de la mano de Red Bull.

