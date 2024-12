Conoce la RUTINA ideal de tren superior para mujeres y los beneficios de entrenar estos músculos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es común que, en gimnasios o rutinas en casa, las mujeres se enfoquen en entrenar sola o principalmente pierna y glúteo, ya que creen que si hacen ejercicios para tren superior (hombro, pecho, espalda y brazos) se pondrán "anchas" o "como hombres"; no obstante, esta idea es más que falsa. A continuación, te contamos por qué entrenar esta área de tu cuerpo es importante y te compartimos una rutina diseñada para mejorar tu rendimiento.

Beneficios de entrenar tren superior siendo mujer

Aunque no lo creas, el entrenamiento del tren superior es clave para la pérdida de grasa, construcción de músculo y cambio de tallas. Y no, no te pondrás "como hombre" si comienzas a entrenar con pesas, principalmente, porque las mujeres tienen niveles mucho más bajos de testosterona, lo que limita el crecimiento muscular exagerado. Además de que, para el crecimiento de masa muscular, se necesita, entre otras cosas, aumentar el consumo de proteína y descanso.

Conoce los beneficios de entrenar tres superior. Foto: Facebook

Estos son los principales beneficios de ejercitar esta parte del cuerpo.

Mejora la postura.

Tonifica y define.

Aumenta la funcionalidad.

Equilibrio muscular.

Ayudan en la confianza y autoestima.

Rutina para tren superior: 5 ejercicios clave

Si ya te decidiste y quieres empezar a entrenar esta parte del cuerpo, aquí te compartimos la rutina ideal para empezar a trabajar tu tren superior.

Flexiones modificadas. Para trabajar pecho y bíceps. Ideal para principiantes. Coloca las rodillas en el suelo, mantén la espalda recta y baja el pecho hacia el piso; sube y repite. Realiza cuatro series de 10-12 repeticiones. Remo con mancuerna. Para trabajar espalda (dorsales). Sostén una mancuerna con una mano mientras apoyas la otra en un banco. Lleva el peso hacia el torso manteniendo la espalda recta. Haz cuatro series de 12 repeticiones por lado. Press de hombros con mancuernas. Trabaja deltoides (principalmente la parte anterior y media), trapecios y tríceps. Con una mancuerna en cada mano, eleva los brazos desde la altura de los hombros hacia arriba; no lo hagas recto, ten una ligera inclinación. Trata de no cargar mucho peso. Realiza cuatro series de 10 repeticiones. Curl de bíceps con bandas elásticas. Pisa la banda con ambos pies y lleva las manos hacia los hombros, manteniendo los codos pegados al cuerpo. Repite 12 veces durante 3 series. Plancha lateral. Trabaja hombros y oblicuos. Apoya un antebrazo en el suelo y eleva la cadera manteniendo el cuerpo alineado. Hazlo 30 segundos por lado durante 3 series.

¡Recuerda entrenar a tu ritmo y hacer lo posible por mantener tu constancia!

Fuente: Tribuna