David Faitelson califica como vulgar el festejo de Cuauhtémoc Blanco: "No me gustó"

Ciudad de México.- El periodista deportivo y comentarista de TUDN, David Faitelson, expresó su molestia por la manera en que Cuauhtémoc Blanco celebró uno de los goles anotados por el Club América en la final del Apertura 2024 contra Monterrey, encuentro que se disputó el pasado domingo 15 de diciembre de 2024. En aquel momento, el exgobernador de Morelos tomó de la cabeza al comunicador y a Ricardo La Volpe y los acercó a su zona íntima.

Durante la entrevista que concedió al programa De Primera Mano, Faitelson se pronunció finalmente sobre lo ocurrido en la transmisión de la final de la Liga MX, misma que a la postre terminó ganando el club de Coapa con marcador global de 3-2 para así conseguir el tricampeonato. El analista consideró que el comportamiento de Cuauhtémoc fue obsceno y lamentó que el momento en cuestión haya sido visto por millones de personas que estaban siguiendo el partido.

No lo he dicho a nadie, a mí tampoco me gustó, a La Volpe tampoco le gustó. Yo no tengo ningún problema en el contacto físico, en la pasión, pero no llegar a un tema vulgar, lamento mucho eso, lamento mucho que lo haya visto también la gente, no es lo que nosotros queremos, obviamente, dar en televisión, en las transmisiones", expresó el exlocutor de TV Azteca y ESPN.