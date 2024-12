Efraín Juárez explota contra el DT rival por insultar a su jugador: "No lo voy a permitir"

Tolima, Colombia.- El director técnico mexicano, Efraín Juárez, sacó un buen resultado en el partido de ida de la gran final de la Liga BetPlat Dimayor 2024-2025. El club del estratega capitalino empató 1-1 con el Deportes Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro, lo que significa una buena renta para el conjunto verdolaga que jugó con uno menos desde el minuto 65 debido a la expulsión de Sebastián Felipe Guzmán, dejando todo para la vuelta en el Atanasio Girardot.

El compromiso terminó con los ánimos alebrestados y es que, en los últimos minutos, el estratega de Tolima, David González, presuntamente lanzó insultos en contra del delantero de 'El Verde', Alfredo Morelos, quien se preparaba para entrar de cambio al cotejo. Esta situación molestó en demasía al timonel azteca y en la conferencia de prensa declaró que él siempre estará dispuesto a defender a sus jugadores.

Me duele porque son como mis hijos, no puedo permitir que un entrenador de otro equipo le llame de una manera tan fea a un jugador mío. A mí es al primero al que juzgan por festejar, por cómo actúo y hasta la he aceptado cuando no debo", mencionó Juárez durante el encuentro con los medios de comunicación posterior al juego.

Por su parte, el director técnico de Tolima admitió haber tenido un intercambio de palabras con el exatacante del Rangers de Escocia, inclusive, aprovechó el espacio en el micrófono para disculparse con él y con todos los integrantes del Atlético Nacional.

Sobre el final del partido estaban las emociones demasiado a tope. Me vi incluido en un alegato y perdí un poco mi temperamento y mi cabeza. Es algo que no me había pasado, me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control en ese momento. Simplemente afloró. Ahí en el mismo momento, manifesté las disculpas, que me había equivocado", externó.