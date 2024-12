Los New York Mets buscan sacudir el mercado: Van por el japonés Roki Sasaki

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- A una semana de asegurar al premio más grande de la agencia libre de esta temporada en las Grandes Ligas al firmar al dominicano Juan Soto con un contrato récord de 15 años y 765 millones de dólares, los New York Mets no bajan los brazos y van por otro gran nombre.

Según el portal de las Grandes Ligas, el conjunto de la Gran Manzana se reunió este jueves con el estelar lanzador derecho japonés Roki Sasaki.

El nipón de 23 años de edad, es la última estrella japonesa que busca dar el salto al mejor beisbol del mundo, tal y como lo hicieron sus compatriotas Yoshinobu Yamamoto y Shota Imanaga el año pasado.

La incorporación de Sasaki para acompañar a Kodai Senga en la cima de la rotación abridora crearía un temible dúo 1-2 para los Mets, quienes siguen en busca de su primera Serie Mundial desde 1986.

Cabe destacar que, los de la Liga Nacional iniciaron el invierno con tres integrantes de su rotación abridora en la agencia libre: Sean Manaea, el dominicano Luis Severino quien se fue a los Athletics y el colombiano José Quintana.

El club ha tomado medidas para reforzar esa área, firmando al también estelar Clay Holmes quien sería abridor, además de sumar al dominicano Frankie Montas y Griffin Canning.

Aunque lo de Sasaki no es nada serio, este mercado los Mets han demostrado que tienen la cartera disponible para firmar a cualquier jugador, como lo fue con Juan Soto.

El joven lanzador de Japón viene de dejar una efectividad de 2.02 entre 2021 y 2024, teniendo además un porcentaje de 32 por ciento en 'chocolates'.

En la última Serie de Campeonato del viejo circuito, los New York Mets cayeron en seis juegos ante los Dodgers, quienes posteriormente se convertirían en los campeones de la Serie Mundial.

Con soto y Sasaki en sus filias, sin duda alguna, la probabilidad de ver a los de la NY campeones sería muy alto.

Fuente: Tribuna.