Mayfield regresa a 'casa' para enfrentar a los Cowboys, con la mira en los playoffs

Comparta este artículo

Arlington, Estados Unidos.- Dirigir a un equipo de la NFL en su estado natal de Texas no es nuevo para Baker Mayfield.

Ayudar a su equipo en un gran paso hacia los playoffs mientras juega tan cerca de sus raíces, sería nuevo para el mariscal de campo de Tampa Bay.

Una racha de cuatro victorias consecutivas tiene a los Buccaneers (8-6) en la cima de la NFC Sur, donde intentarán mantenerse solos contra Dallas el domingo por la noche.

Mayfield estará de regreso en su casa

Los Cowboys (6-8) están cerca de la eliminación, lo que pondría fin a una racha de playoffs de tres años para un club que perdió al mariscal de campo estrella Dak Prescott por una lesión en el tendón de la corva, lo que puso fin a su temporada después de ocho partidos.

Será el segundo partido de Mayfield en el AT&T Stadium, el otro fue una victoria por 49-38 con Cleveland frente a una multitud restringida por la pandemia hace cuatro años.

“Tengo muchos recuerdos”, dijo Mayfield, quien ganó el Trofeo Heisman en Oklahoma y jugó futbol americano en la escuela secundaria en el área de Austin. “Jugué un juego de campeonato estatal en la escuela secundaria allí, el campeonato Big 12 allí. Está lo suficientemente cerca de Oklahoma como para que siempre veas muchas camisetas de Sooner allí. Para mí es especial”.

Oídos sordos

Mayfield perdió dos veces en Houston, la primera vez como la primera selección global del novato cuando los Browns nunca estuvieron en una contienda seria por los playoffs.

Hace un año, los Bucs de Mayfield cayeron a 3-5 con una derrota ante los Texans antes de un ascenso al título divisional al final de la temporada y una victoria en el comodín.

Los Bucs vienen de ganar ante los Chargers

El camino es similar esta vez, y Tampa Bay viene de una contundente victoria por 40-17 sobre Los Angeles Chargers, contendientes a los playoffs de la AFC.

“No escuchamos cuando íbamos perdiendo. No estamos escuchando ahora que estamos ganando, así que eso no va a ser un gran problema”, dijo el entrenador en jefe Todd Bowles. “Tenemos suficientes entrenadores y jugadores sarcásticos para insultar a la gente y mantener a todos con los pies en la tierra para que todos estemos listos para trabajar, así que eso no es un problema en absoluto”.

Va por honor

La postemporada ha sido una quimera para los Cowboys desde hace aproximadamente un mes, pero de todos modos han ganado tres de cuatro con el entrenador Mike McCarthy con un contrato que expira.

Los Cowboys aún aspiran a calificar

Es probable que esta temporada termine con cuatro titulares en la lista de reservas lesionados: Prescott, el guardia derecho siete veces All-Pro Zack Martin (tobillo), el esquinero All-Pro 2021 Trevon Diggs (rodilla) y el ala defensiva cuatro veces Pro Bowl DeMarcus Lawrence.

“Obviamente, es importante vivir, aprender y aplicar al futuro. Disfruto de estas preguntas, porque soy un filósofo”, dijo McCarthy, tratando de mantener una cara seria. “Tenemos que vencer a Tampa. Al final del día, nuestro trabajo es crear la cultura, asegurarnos de que el equipo esté siendo entrenado adecuadamente y asegurarnos de que nuestros muchachos obtengan todo lo que necesitan para ganar partidos de futbol”.

Fuente: Tribuna