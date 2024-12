Sammy Sosa reconoce “errores” y se disculpa; los Cachorros le dan la bienvenida

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Sammy Sosa pareció reconocer haber usado drogas para mejorar el rendimiento durante una carrera en la que conectó más de 600 jonrones, y los Chicago Cubs dijeron que estaban listos para darle la bienvenida a su exestrella.

En un comunicado emitido el jueves a través de Aurora Global Consulting, Sosa dijo que lamenta los errores.

“Hubo momentos en los que hice todo lo que pude para recuperarme de las lesiones en un esfuerzo por mantener mi fuerza para rendir más de 162 partidos”, dijo. “Nunca violé ninguna ley. Pero en retrospectiva, cometí errores y pido disculpas”.

El presidente de los Cachorros, Tom Ricketts, dijo que el equipo está “listo para avanzar juntos” con Sosa y planea invitarlo a la convención anual de fanáticos del 17 al 19 de enero en Chicago.

“Agradecemos que Sammy emitiera su declaración y que se comunicara”, dijo Ricketts. “Nadie jugó más duro ni quería ganar más. Nadie es perfecto, pero nunca dudamos de su pasión por el juego y los Cachorros. Es un eufemismo decir que Sammy es uno de los favoritos de los fanáticos”.

Sosa, el poseedor del récord de la franquicia con 545 jonrones, fue cambiado a Baltimore después de que llegó tarde a la final de 2004 en el Wrigley Field y se fue temprano.

Sosa, Barry Bonds y Mark McGwire, todos manchados por acusaciones de uso de drogas para mejorar el rendimiento, se quedaron muy lejos de la elección al Salón de la Fama en 2022 en su décima y última aparición en la boleta de la Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos.

Sosa recibió un máximo de 18.5 por ciento de apoyo en su última aparición, menos de una cuarta parte del 75 por ciento necesario. Su próxima oportunidad de ser considerado sería si es incluido en la boleta para el comité de jugadores contemporáneos, que se reúne el próximo diciembre.

Sosa, que ahora tiene 56 años, fue siete veces All-Star y el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 1998 con los Cachorros. Bateó .273 con 609 jonrones, actualmente noveno en la lista de por vida, con 1.667 carreras impulsadas y 234 bases robadas en 18 temporadas de Grandes Ligas de 1989 a 2007 con Texas (1989, 2007), los Chicago White Sox (1989-91), los Cachorros (1992-04) y Baltimore (2005).

Durante un testimonio ante el Congreso en 2005, Sosa negó haber usado drogas para mejorar el rendimiento.

“Logramos grandes cosas como equipo, y trabajé extremadamente duro en la jaula de bateo para convertirme en un gran bateador”, dijo Sosa en su declaración.

“Los fanáticos de los Cachorros son los mejores del mundo, y espero que los fanáticos, los Cachorros y yo podamos unirnos nuevamente y seguir adelante. No podemos cambiar el pasado, pero el futuro es brillante. En mi corazón, siempre he sido un Cachorro, y no puedo esperar a ver a los fanáticos de los Cachorros nuevamente”.

