David Benavidez se cansa de esperar a 'Canelo' y se centra en otro campeón mexicano

Ciudad de México.- A pesar de que David Benavidez cuenta con los merecimientos para ser el retador oficial por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y tener la oportunidad de combatir por el título de los Supermedianos y Semicompleto, parece que la posibilidad se encuentra cada vez más lejos. En las 168 libras, el boxeador mexicano, Saúl 'El Canelo' Álvarez, rechazó la pelea y prefirió enfrentarse a Jaime Munguía y Edgar Berlanga en 2024.

En lo que respecta a las 175 libras, 'Red Flag' Benavidez se ganó el derecho de retar al campeón ruso, Artur Beterbiev, sin embargo, todo indica a que está enfocado en una revancha contra de Dmitry Bivol. A pesar de la imposibilidad de subir al ring con 'Canelo' y Beterbiev, el padre del pugilista de origen estadounidense mencionó que Gilberto 'El Zurdo' Ramírez, otro campeón mexicano, se ha convertido en el nuevo reto de su hijo.

Por alguna razón, si esta pelea con el ganador de (la revancha) Beterbiev y Bivol no pasa o lo que sea, nosotros definitivamente iremos al peso Crucero para pelear con el Zurdo Ramírez", reveló José Benavidez durante una charla para Fight Hub TV.

Para Benavidez subir a la división de los Cruceros implica el reto de subir casi a las 200 libras para poder medirse ante rivales de un mayor peso. 'El Zurdo' Ramírez, originario de Mazatlán, Sinaloa, es el actual campeón Crucero unificado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El pasado 16 de noviembre del presente año, el azteca de 33 años venció a Chris Billam-Smith por decisión unánime, en una disputa que se llevó a cabo en The Venue Riyadh Season, en Arabia Saudita.

Queríamos pelear contra 'Canelo' Álvarez, pero yo creo que tiene otros planes ahorita. Yo estoy listo para pelearle, yo siento que yo le gano a todos... 'Canelo' no me quiere porque me tiene miedo, él sabe que yo soy el peleador más peligroso de todos los peleadores ahorita", mencionó el originario de Phoenix, Arizona, en una entrevista con ESPN con respecto a la negativa de Saúl Álvarez.