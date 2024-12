El sonorense Daniel Castillo habla sobre su paso en la Liga de Hockey de Francia

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El nombre de Daniel Castillo ya es histórico en el deporte de Sonora, ya que se convirtió en el primer mexicano en debutar en la Primera División de la Liga Profesional de Hockey en Francia.

Ante dicha hazaña, el sonorense no escondió su felicidad y reflexiona sobre la aventura que ha tenido dentro del 'deporte de los bastones'.

“De hecho, en un principio pensé que era hockey sobre patines (risas), pero ya que sentí la adrenalina y el ambiente, todo me atrapó… Luego empecé a jugar en las selecciones de Sonora, después en las de México y posteriormente llegué al profesionalismo, primero en Segunda División, en España (2019, 2023 y 2024) y Canadá (2022), actualmente estoy en Francia, en donde debuté en la Primera, una experiencia maravillosa. Un sueño hecho realidad”, dijo en una entrevista para la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.

Daniel en plena acción

El jugador de 29 años de edad, reside en Douai, Francia, sede del club en el que actualmente milita, el cual, en la recién arranca la temporada de la modalidad de sala de la Primera División, y que cuenta con una marca de 2-1 en ganados y perdidos.

“Estamos jugando en la especialidad indoor, en jornadas de fin de semana, pues ahorita hay receso en la modalidad de césped, vamos en sexto puesto al término de la primera vuelta, las acciones se reanudan en marzo. Tenemos la mira puesta en clasificar al menos en cuarto sitio para acceder al Final Four”, comentó el sonorense.

La prioridad de Daniel, quien nació en Hermosillo, es que el Club Douai pueda aspirar a un cetro del máximo circuito del hockey, aunque sin esconder su ilusión de regresar a la selección mexicana mayor para el próximo ciclo olímpico, con la cual tiene ya un recorrido en tres Juegos Panamericanos, dos Juegos Centroamericanos y del Caribe y varias Copas Mundiales.

“Obviamente la mentalidad es ganar el título y luego, porque no, participar en el Torneo de Clubes de Hockey más grande que hay, no es imposible, todo puede cumplirse, por el momento estoy entrenando duro, bajo doble sesión, cinco días a la semana. Aquí el nivel es muy fuerte, además del desgaste físico y mental, sin embargo, soy un jugador estable, pues me mantengo los cuatro tiempos completos en la cancha”, sentenció Daniel.

Fuente: Tribuna.