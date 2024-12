Lucha libre mexicana de luto: Confirman muerte de Rey Mysterio Sr. a los 66 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Miguel Ángel López Díaz, mejor conocido como Rey Mysterio Sr., falleció a los 66 años. Se trata de un pionero del deporte en la región, pues su influencia no solo marcó a sus contemporáneos, sino también a generaciones posteriores de luchadores que se inspiraron en su carrera y enseñanzas. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso, pues sus familiares no brindaron mayor explicación.

La noticia fue confirmada por la Lucha Libre AAA Worldwide, que publicó el mensaje en sus redes sociales: "Lamentamos el sensible fallecimiento de Miguel Ángel López Días, conocido como Rey Mysterio Sr. Enviamos nuestro más sincero pésame a sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones al cielo por su eterno descanso".

¿Quién era Rey Mysterio Sr.?

Originario de Tijuana, Rey Misterio Sr. es considerado la figura más icónica de la lucha libre en Baja California. Su impacto trascendió el cuadrilátero, convirtiéndose en un maestro exigente que formó a grandes luchadores como Konnan, Psicosis (Nicho el Millonario), Damián 666 y Extreme Tiger, quienes alcanzaron la fama bajo su mentoría. El manto de Rey Mysterio también fue heredado por otros luchadores destacados, entre ellos Rey Horus, The King Enigma, Misterioso y Mini Rey Misterio (Octagoncito).

Durante su carrera, Rey Misterio Sr. conquistó múltiples máscaras, pero una de las luchas más recordadas fue en 1988, cuando perdió su propia máscara ante Fishman en el Auditorio Fausto Gutiérrez, en un combate histórico que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Su vínculo con Rey Mysterio Jr.

Aunque no era su padre biológico, Rey Mysterio Sr. fue una figura fundamental en la vida, Rey Mysterio Jr., quien actualmente es miembro del Salón de la Fama de la WWE y una de las mayores estrellas internacionales de la lucha libre. Rey Mysterio Jr. ha expresado en múltiples ocasiones el papel crucial de él en su carrera. "Gracias a él, yo soy parte de este deporte tan bonito. Crecí con él, y como no tenía hijos, yo era como un hijo para él. Me llevaba a donde fuera", dijo en una entrevista que se remonta al 2014.

