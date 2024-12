Aficionados de Checo Pérez atacan a Liam Lawson y él explota tras criticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La salida del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez de Red Bull, ocasionó que la escudería austriaca perdiera a miles de seguidores en redes sociales en tan solo unos días. Asimismo, los aficionados decidieron realizar una serie de comentarios sobre Liam Lawson, quien reemplazará al piloto tapatío para la siguiente temporada de la Fórmula 1. Sin embargo, parece que el originario de Nueva Zelanda no aguantó la presión y ya explotó por lo que pasa en redes sociales.

La gran noticia para Liam Lawson de llegar a Red Bull no fue todo lo que ha vivido en los últimos días, ya que no todo ha sido color de rosa. En redes sociales han existido una serie de comentarios negativos en contra de este piloto, sobre todo por los fanáticos de Sergio Pérez. Todo esto ha causado afectaciones mentales en contra del piloto de Nueva Zelanda, quien ya aceptó que no estaba preparado para lidiar con toda la negatividad en su contra en las redes sociales.

"Originalmente vi demasiado, pero no lo esperaba. No estaba listo para eso. Para ser honesto, ya no uso muchas redes sociales postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios", señaló en una entrevista.

El nuevo piloto titular de Red Bull también señaló que ellos se preparan para competir en la máxima categoría, por lo que no esperan esta clase de comentarios en redes sociales, normalmente se enfocan en manejar. Ahora tendrá que sobreponerse a los comentarios negativos en redes sociales después de su inesperada llegada a esta escudería grande, ya que a finales de 2023 también sustituyó a Daniel Ricciardo en Racing Bulls.

Liam Lawson es un piloto originario de Nueva Zelanda de tan sólo 22 años. Acaba de fichar para convertirse en el segundo piloto de la escudería Red Bull para reemplazar al mexicano Sergio 'Checo' Pérez, ha pasado por múltiples categorías hasta que se convirtió en piloto de reserva en Fórmula 1 y aprovechó el mal momento tanto de Sergio Pérez como de Daniel Ricciardo para arrebatarles su lugar en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo.

El mejor resultado del piloto ha sido un noveno lugar, el cual ha alcanzado en 3 ocasiones. Sin embargo, el buen actuar con Racing Bulls y el manejo en situaciones de presión convencieron a Christian Horner y Helmut Marko para darle la oportunidad de ser el compañero de Max Verstappen para la siguiente temporada.

