Fue clave en el tricampeonato y ahora podría dejar el América; este sería su destino

Ciudad de México.- Después de conseguir el tricampeonato de la Liga MX, la directiva del Club América, encabezada por Santiago Baños y Héctor González Iñárritu, se encuentran trabajando en la planeación de cara al siguiente torneo. En este joven mercado de transferencias, los rumores de altas y bajas en la entidad azulcrema han sido constantes y uno de los nombres vinculados a una posible salida del club es el del mediocampista paraguayo, Richard Sánchez.

Antes del comienzo de la Liguilla del Apertura 2024 y en un momento en que André Jardine no tenía contemplado al jugador, el futbol de estufa colocaba al guaraní en el Santos Laguna por una presunta petición de Fernando 'El Tano' Ortiz, el nuevo entrenador del conjunto de Torreón y que ya dirigió a Richard durante su etapa en el banquillo de Las Águilas. Sin embargo, en una reciente entrevista, el originario de Asunción, Paraguay, habló de su futuro.

En una charla con Monumental AM1080, medio de su natal Paraguay, el talentoso futbolista declaró que no ve con malos ojos salir del equipo de Coapa. Luego de casi 200 partidos con la playera azulcrema, registrando 18 goles y 23 asistencias, el originario de Asunción, Paraguay, mencionó que cree prudente decirle adiós a la escuadra capitalino y confesó que tiene un nuevo reto profesional en su carrera deportiva.

Siento que ahora es un buen momento para salir del América, siento que le di muchas cosas; ya gané 6 títulos con ellos, son 5 años y medio, el club me dio todo a mí", indicó el deportista.

A lo largo de este último torneo, 'El Cachorro', como le apodan, participó en solamente 12 encuentros, 10 de ellos como titular, siendo clave en las Semifinales con un gran gol ante Cruz Azul y otro tanto de la misma manufactura frente al Monterrey en la Gran Final. De igual manera, Sánchez aseguró que no desea un cambio dentro del futbol mexicano por el cariño que tiene por la institución americanista, por lo que su mira está en el Viejo Continente.

La idea es salir de México como le había dicho a mi representante. Me encanta América, entonces jugar en contra no me gustaría tanto, obviamente quiero hacer un último intento de como se dice 'el último tren' y trataré de apuntar para Europa", sentenció.