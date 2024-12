Tyson Fury explota tras derrota ante Alexandr Usyk: "Siempre creeré que gané"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tyson Fury fue derrotado por Alexandr Usyk la noche del sábado pasado en una pelea que se llevó los reflectores a nivel mundial y que dio por ganador por decisión unánime al ucraniano en una pelea que fue más que disputada. Sin embargo, el propio Fury señaló que siempre creerá que ganó esta pelea, por lo cual puso en tela de juicio la decisión de los 3 jueces que votaron de manera idéntica a favor de su rival.

Tyson Fury cayó de nueva cuenta ante Alexandr Usyk. De esta manera, el ucraniano confirmó su buen nivel, así como su potencial para convertirse en el mejor boxeador de la categoría, por lo cual retuvo también los títulos de peso pesado del CMB, OMB y AMB, en una pelea que tuvo lugar en Riad, Arabia Saudita, y que estuvo marcada por La fuerte disputa sobre el ring que sostuvieron a ambos pugilistas.

Tyson Fury cayó por decisión unánime en una votación idéntica de los 3 jueces, 116 a 112. De esta manera, el ucraniano conserva su récord invicto con 23 victorias y cero derrotas. De total de sus triunfos, 14 han sido por la vía del nocaut. Sin embargo, Tyson Fury no se vio nada contento con esta decisión y aseguró que estaba bastante confiado y que incluso pensó que había ganado esta pelea otra vez, tal y como lo que sucedió la última vez que se enfrentó al ucraniano.

Tyson Fury explota tras derrota ante Alexandr Usyk, foto: especial

"Pero de nuevo me fui a casa con 2 derrotas en mi récord ahora, así que no hay mucho que pueda hacer al respecto", lamentó.

Asimismo, dejó claro su inconformidad ante la decisión de los jueces, ya que dijo que por el resto de su vida tendrá presente que esta pelea fue a su favor. Señaló que lo único que puede hacer es luchar con todo su corazón y hacer lo mejor que pueda arriba del ring. Sin embargo, de nueva cuenta pensó que él se había llevado la victoria, por lo que siempre creerá hasta el día en que se muera, que ganó la pelea disputada en Arabia Saudita.

Asimismo, se dijo dominador durante la batalla contra Alexander Usyk, pero lamentó no haber podido conseguir un nocaut, ya que al no tener este resultado se generan especulaciones, lo que no garantiza una victoria. Hasta el momento se desconoce si habrá una última pelea que cierre la trilogía entre estos 2 pugilistas. Pero parece que el ucraniano ya le tomó la medida al inglés.

Fuente: Tribuna