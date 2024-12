MLB: Sean Mananea Se queda; acuerda seguir con los Mets por tres años más

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Sean Manaea regresará a los New York Mets con un contrato de tres años y 75 millones de dólares, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con el acuerdo.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato el lunes porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Manaea se convirtió en el mejor lanzador abridor de Nueva York este año durante su primera temporada con el equipo, con marca de 12-6 y efectividad de 3.47 en 32 aperturas.

El serpentinero tuvo grandes números este 2024

El zurdo rechazó su opción de jugador para 2025, dejando pasar los últimos 13.5 millones de dólares de un contrato de dos años y 28 millones de dólares que firmó en enero, para convertirse en agente libre por tercera temporada baja consecutiva.

Luego rechazó una oferta calificada de 21.05 millones de los Mets el mes pasado para volver al mercado abierto.

En buena compañía

El reencuentro con Manaea, quien cumplirá 33 años el 1 de febrero, le da a Nueva York un abridor de primera línea muy necesario para ayudar a completar su rotación reconstruida.

Después de firmar al toletero dominicano Juan Soto por 15 años y 765 millones de dólares, el propietario Steve Cohen ha comprometido 916.25 millones de dólares a cinco agentes libres esta temporada baja, cuatro de ellos lanzadores abridores.

El club también fichó a los recién llegados derechos Frankie Montas (34 millones, dos años), Clay Holmes (38 millones, tres años) y Griffin Canning (4.25 millones, un año). Holmes, dos veces All-Star como cerrador de los Yanquis de Nueva York, planea pasar de relevista a abridor.

Mananea formará parte de un excelente grupo de lanzadores

Manaea ponchó a 184 bateadores y dio 63 bases por bolas en 181 y dos tercios de entradas, la mayor cantidad de su carrera, este año.

Bajó su brazo a mitad de temporada para emular a otro zurdo desagradable, el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, Chris Sale, de los Atlanta Braves, y se convirtió en el abridor más efectivo de Nueva York en la recta final, con un récord de 6-2 y efectividad de 3.09 en sus últimas 12 salidas de temporada regular.

Los numeritos

Durante los playoffs, Manaea tuvo marca de 2-1 con efectividad de 4.74 en cuatro aperturas que cubrieron 19 entradas cuando los Mets llegaron sorpresivamente a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Un trío de abridores veteranos se convirtieron en agentes libres: Manaea, Luis Severino y José Quintana. Severino firmó un contrato de tres años y 67 millones de dólares con los Atléticos.

El acuerdo de Manaea iguala el contrato de tres años y 75 millones de dólares que el derecho agente libre Nathan Eovaldi pudo permanecer con los Rangers de Texas, aunque alrededor de 23 millones de dólares adeudados a Manaea serán diferidos. Eovaldi cumplirá 35 años en febrero.

Manaea, Montas y Holmes parecen tener lugares en una rotación proyectada para 2025 que incluye a los titulares Kodai Senga y David Peterson. Canning, Tylor Megill, Paul Blackburn y José Buttó están entre los candidatos que podrían ayudar a completar el grupo.

Un veterano de nueve años en las Grandes Ligas, Manaea tiene marca de 77-62 con efectividad de 4.00 en 198 aperturas y 30 apariciones como relevista con Oakland (2016-21), San Diego (2022), San Francisco (2023) y los Mets. Lanzó un juego sin hits para los Atléticos contra Boston en abril del 2018.

Manaea fue seleccionado en el puesto 34 global por los Kansas City Royals en el draft amateur de 2013 procedente de Indiana State.

Fuente: Tribuna