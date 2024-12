Números de ligamayorista; Jonathan Aranda es el Jugador de la Semana en la LMP

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Al parecer los Yaquis de Ciudad Obregón ya pudieron encender su ofensiva, área que estuvo anulada en la primera vuelta. Este despertar en el 'madero' se debe principalmente al gran momento que vive uno de sus jugadores estrella, el ligamayorista Jonathan Aranda.

El tremendo cierre que registra el de Tijuana lo ha hecho apoderarse con el nombramiento del Jugador de la Semana de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Si bien y es cierto ya ha sido en tres ocasiones el Jugador Más Valioso de las Ligas Menores de la MLB con los Tampa Bay Rays, Jonathan Aranda, se lleva su primer reconocimiento de la actual campaña en el beisbol invernal como el bate más encendido.

Aranda, tuvo semana de .409 de porcentaje de bateo, con un total de nueve hits en los seis encuentros de los Yaquis ante Obregón contra Algodoneros de Guasave y Charros de Jalisco, además fue quien colideró la liga Arco en la semana en cuadrangulares con tres y produjo un total de cinco carreras.

Cabe destacar que el pelotero llegó como refuerzo de los Yaquis de Ciudad Obregón en la segunda vuelta y llegó encendido, pues este año tuvo una destacada participación en las Mayores, bateando como el cuarto en el orden de Tampa. El mexicano en la MLB tuvo un porcentaje de .234, con 14 carreras remolcadas, seis jonrones, 22 anotadas y hits.

La estadía de Aranda en los playoffs para la Tribu de Cajeme es incierta. Hasta el momento la directiva no ha informado si Jonathan podrá terminar todo el semestre con el club de Sonora. En caso de no hacerlo sería una baja más que sensible para Ojeda.

Al igual que el jugador de los Yaquis, otros peloteros que tuvieron una semana encendida fueron; Donovan Casey, de los Sultanes de Monterrey, al promediar 400 AVG, con 10 imparables, un jonrón y seis carreras producidas, en los duelos que tuvo ante Naranjeros y Tomateros.

Mientras que el cajemense Esteban Quiroz fue otro de los que destacó con el madero. 'El Pony. Bateó para .176, con tres hits, pero con tres jonrones y seis carreras producidas. El sonorense tuvo esos números en los compromisos que tuvieron los de Culiacán ante Mayos de Navojoa y Sultanes de Monterrey.

Fuente: Tribuna.