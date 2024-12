César 'El Chino' Huerta se aleja de Pumas y huele a Europa con el Anderlecht

Comparta este artículo

Ciudad de México.- César 'El Chino' Huerta se ha convertido en menos de 2 años en uno de los referentes de los Pumas de la UNAM, ha llegado a selección y se ha hecho una total figura, sin embargo, está listo para dar el siguiente paso en su carrera y este apunta a Europa, por lo cual, ya tendría todo listo para partir al viejo continente en los próximos meses, aunque no sería en una liga top, pero todo puede pasar.

Durante los últimos meses se había rumorado que el Osasuna de Pamplona era el principal candidato para contratar a César Huerta. Sin embargo, de último momento el Anderlecht de Bélgica entró en la disputa y parece que lleva mano para cumplir el sueño europeo del mexicano. De esta manera, los aficionados de la UNAM se volverán a quedar sin una de sus figuras, sin que haya logrado un campeonato con ellos.

César huerta ya tendría todo listo para arribar a la Belgian Pro League con la intención de competir en competencias europeas como la Europa League. De esta manera se mencionó, de acuerdo con lo detallado por el periodista Matteo Moretto, que habría rechazado otras propuestas como la del Osasuna de España, ya que ellos no estaban clasificados en los puestos europeos y su deseo es competir al máximo nivel.

El Chino Huerta se va a Belgica, foto: especial

La salida de César Huerta de los pumas será previo al clausura 2025, significará una dura baja para el equipo capitalino. Estará por comenzar su sueño de jugar en Europa y lo haría en la liga de Bélgica en un equipo que actualmente disputa la UEFA Europa League, por lo cual el chino participaría en este torneo al siguiente año. Incluso algunos de los fanáticos de este equipo ya han comenzado a hablar sobre el mexicano en las redes sociales.

En una serie de publicaciones, los aficionados del Anderlecht ya han expresado su felicidad sobre la llegada del seleccionado nacional al equipo para lo que resta de esta temporada. Con emojis de Diablitos y uno nos vemos pronto se preparan para darle la bienvenida a uno de los jugadores que más ha crecido en México durante los últimos años y que ahora está listo para demostrar su nivel en el continente europeo.

Fuente: Tribuna