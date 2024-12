Oponente de Islam Makhachev lo menosprecia de cara al UFC 311: "No es tan bueno"

Ciudad de México.- El UFC 311, evento que se realizará el próximo 18 de enero de 2025 en el Intuit Dome de Inglewood, California, pinta para ser una de las noches más emocionante en el calendario de la empresa de artes marciales mixtas. Y es que no solo se expondrá un cinturón, sino que habrán dos defensas y una de ellas será protagonizada por el actual campeón de peso ligero, Islam Makhachev, quien se enfrentará a Arman Tsarukyan en un revancha de su anterior batalla realizada en 2019 y que arrojó como ganador al ruso.

Además de la estelar entre Makhachev y Tsarukyan, el georgiano Merab Dvalishvili hará la primera defensa del cetro de peso gallo y lo hará ante el invicto Umar Nurmagomedov. En medio de la espera por esta gran oportunidad, Arman Tsarukyan se tomó el tiempo para hacer una análisis de la pelea, y a pesar de que su rival es el número uno en el ranking libra por libra, desmereció los los logros de 'La Nueva Águila de Daguestán' y aseguró que no es el gran peleador que muchos consideran.

Él (Makhachev ) no es tan bueno como la gente piensa. La gente cree que es invencible, y que tiene un wrestling (lucha) como loco, pero yo lo derribé cuando solo tenía 22 años", declaró el combatiente de 28 años de edad durante una entrevista con ESPN .

'Tough Guy', como apodan al armenio, será el segundo peso ligero natural que se enfrente a Islam Makhachev en su intento por destronarlo de la división de las 155 libras. Tsarukyan no pierde desde el 2022, en aquella ocasión cayó por decisión unánime contra el polaco Mateusz Gamrot y desde ese momento registra cuatro victorias consecutivas, incluida una frente al brasileño Charles Oliveira en su camino para consagrarse como el retador oficial al título de los ligeros.

En primer lugar, sé luchar muy bien. En segundo lugar, soy joven y tengo hambre. Nunca he tenido el cinturón, así que me motiva mucho. Tengo mucha energía para los entrenamientos y creo que soy el tipo que lo va a vencer. Pero lo más importante es que tengo mucha hambre. Quiero mucho ese cinturón, es un sueño. Cuando entré en la UFC, estaba pensando en eso. He estado pensando en eso durante cinco años", destacó el armenio acerca de sus cualidades como peleador.