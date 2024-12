Pat Riley hace una declaración definitiva sobre el futuro de Butler en Miami

Orlando, Estados Unidos.- Si Jimmy Butler quiere un canje, el Miami Heat no tiene planes de hacerlo feliz.

El presidente del Heat, Pat Riley, en un movimiento inusual, habló para abordar los rumores el jueves, diciendo que el equipo no tiene planes de cambiar a Butler. Es una clara señal de que, si es necesario, el equipo estará dispuesto a dejar que Butler se vaya como agente libre y no obtener nada a cambio.

“Por lo general, no comentamos sobre rumores, pero toda esta especulación se ha convertido en una distracción para el equipo y no es justa para los jugadores y entrenadores”, dijo Riley en un comunicado distribuido por el equipo. “Por lo tanto, lo dejaremos claro: no estamos intercambiando a Jimmy Butler”.