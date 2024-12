Malas noticias en Dallas; Luka Doncic será baja por aproximadamente un mes

Comparta este artículo

Dallas, Texas.- La superestrella de los Dallas Mavericks, Luka Doncic, estará fuera aproximadamente un mes después de ser reevaluado por una lesión en la pantorrilla sufrida en la derrota del día de Navidad ante Minnesota, dijo el viernes una persona con conocimiento de la lesión.

Doncic se sometió a una resonancia magnética en la pantorrilla izquierda, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no se han dado a conocer detalles de la lesión.

Doncic se perderá muchos días por lesión

Es casi seguro que la ausencia será lo suficientemente larga como para descalificar al cinco veces jugador All-NBA de la consideración para ese y otros premios importantes, incluido el MVP.

Doncic ya se había perdido ocho partidos, incluidos cinco debido a un esguince en la muñeca derecha, cuando se retiró cojo mientras realizaba una jugada a la ofensiva al final del segundo cuarto de una derrota por 105-99 ante los Timberwolves el miércoles.

El jugador de 25 años nunca llegó al ala defensiva y se fue cojeando al vestuario después de que los Mavericks pidieron un tiempo muerto.

Larga ausencia

Los Mavericks, campeones defensores de la Conferencia Oeste, jugarán 17 partidos durante el próximo mes, comenzando el viernes por la noche en Phoenix. Doncic ingresó el viernes sexto en la NBA en anotación con 28.1 puntos por juego, mientras que promedió 8.3 rebotes y 7.8 asistencias.

El esloveno estará en la banca por un largo periodo

Una ausencia de 25 juegos estaría muy por encima del máximo de 15 permitido para que los jugadores sigan siendo elegibles para premios importantes. La mayor cantidad de juegos que Doncic se ha perdido en una temporada es de 17 en 2021-22, antes de que entrara en vigencia la regla de participación.

La lesión ocurrió en el segundo juego de Doncic después de perderse dos juegos por una contusión en el talón izquierdo. También está desarrollando un historial de problemas con su pantorrilla izquierda. Doncic se perdió todas o la mayoría de las últimas dos pretemporadas, mientras que anteriormente se sentó en los primeros tres juegos de los playoffs de 2022.

Se sostienen

Los Mavericks, que están en el cuarto lugar del Oeste, tienen marca de 6-2 sin Doncic esta temporada. Una gran razón para eso es la estrella de la cancha Kyrie Irving, quien promedia 24 puntos cuando Doncic se sienta.

Dallas también agregó al cuatro veces campeón de la NBA Klay Thompson de Golden State en la temporada baja, y su amenaza de 3 puntos hace que sea más fácil sobrevivir sin Doncic.

Irving llevará el peso de la ofensiva

Spencer Dinwiddie, quien jugó un papel importante en la sorprendente carrera de 2022 hacia las finales del Oeste que comenzó sin Doncic, regresó a Dallas en la temporada baja y verá más minutos mientras la estrella eslovena esté sentada.

Naji Marshall, otra adición de temporada baja, anotó al menos 20 puntos en cada uno de los primeros cuatro juegos que Doncic se perdió por el esguince de muñeca. Una enfermedad recientemente marginó a Marshall cuatro veces en un tramo de cinco partidos, pero ha jugado los últimos cuatro partidos.

