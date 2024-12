NBA: Se acabó la paciencia; los Kings despiden al entrenador Mike Brown

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Sacramento Kings despidieron al entrenador Mike Brown a menos de la mitad de su tercera temporada con el equipo sumido en una racha de cinco derrotas consecutivas, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la decisión.

La persona habló bajo condición de anonimato el viernes porque el despido no había sido anunciado por el equipo. ESPN fue el primero en reportar el despido.

Brown ganó el premio al Entrenador del Año de la NBA en su primera campaña en 2022-23, cuando ayudó a Sacramento a poner fin a la sequía de playoffs más larga en la historia de la NBA con 16 temporadas.

Brown no pudo repetir el 'truco' con Sacramento

Pero Sacramento perdió en el torneo de play-in el año pasado y tuvo un comienzo de 13-18 esta temporada, lo que llevó a la decisión de despedir a Brown unos seis meses después de que acordó una extensión de contrato hasta la temporada 2026-27.

Los Kings han perdido nueve partidos, la peor cifra de la NBA, esta temporada después de liderar en el último cuarto, y el peor llegó en el último partido de Brown como entrenador el jueves por la noche contra Detroit.

Sacramento ganaba por 10 puntos con menos de tres minutos por jugar, solo para colapsar en la recta final. Jaden Ivey convirtió una jugada de cuatro puntos con 3 segundos por jugar cuando anotó un triple en la esquina derecha y recibió una falta de De'Aaron Fox.

Eso le dio a los Pistons una victoria por 114-113, dejando a los Kings en el puesto 12 de la Conferencia Oeste.

Sin “alto nivel”

Los Kings llegaron a la temporada con esperanzas de terminar entre los seis primeros en el Oeste y evitar el torneo de play-in después de adquirir a DeMar DeRozan en un acuerdo de firma y canje durante el verano para agregar a un núcleo que contaba con Fox, Domanta Sabonis y Keegan Murray.

Fox, quien está en el penúltimo año de su contrato de cinco años y 163 millones, se negó a firmar una extensión en la temporada baja. Dijo en un podcast con Draymond Green a principios de este mes que quería estar en un equipo que pudiera “competir a un alto nivel”.

El revés ante los Pistons fue la gota que derramó el vaso

Sacramento ha estado lejos de eso esta temporada, gracias en gran parte a un récord de 3-11, el peor de la NBA, en juegos decididos por cinco puntos o menos. Brown criticó públicamente a Fox por su papel en la jugada ganadora del juego el jueves por la noche, diciendo que debería haber estado más cerca de Ivey en lugar de cometer una falta en un cierre.

“Deberías estar abrazado a tu hombre en la línea de 3 puntos”, dijo Brown. “Todo el mundo debería, y por qué hubo un cierre de Fox, no estoy seguro. Tengo que volver y ver la cinta. Pero seguro que al 100 por ciento le dijimos a nuestros muchachos, no pueden renunciar a un 3, no pueden renunciar a un 3, no pueden renunciar a un 3, permanezcan en el lado alto, permanezcan en el lado alto”.

Brown tiene un récord de 107-88 en más de dos temporadas en Sacramento, con un récord ganador en sus dos temporadas completas. Rick Adelman es el único otro entrenador en registrar un récord ganador en una temporada completa desde que los Kings se mudaron a Sacramento

Brown anteriormente tuvo dos períodos como entrenador en Cleveland y pasó más de una temporada como entrenador de los Lakers. Tiene un récord de 455-304 y ha llegado a los playoffs en siete de sus nueve temporadas completas. Ganó el premio al Entrenador del Año dos veces, también obteniendo el premio en Cleveland en 2008-09.

Fuente: Tribuna