Helmut Marko habla de la millonada que recibió Sergio Pérez por desvincularse de Red Bull

Ciudad de México.- En medio de todos los rumores que se generaron alrededor de la participación de Sergio 'Checo' Pérez en la temporada 2024, Red Bull Racing consiguió su objetivo: desvincularse del piloto mexicano. Los resultados obtenidos por el tapatío no estuvieron a la altura de las expectativas de la escudería austriaca, quedando en el octavo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 y su cosecha de puntos no fue suficiente para coronarse nuevamente en el Campeonato Mundial de Constructores.

Sin embargo, aún con un contrato activo, las negociaciones para despojar a Sergio Pérez de su asiento en el equipo de las bebidas energizantes no sería nada fácil. A pesar de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) reveló el listado de pilotos inscritos para el siguiente año y ahí aparecía el nombre del nacido en Guadalajara, Jalisco, finalmente se terminó por anunciar su salida y a la postre se confirmó que su reemplazo sería el neozelandés Liam Lawson.

En una reciente entrevista, Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull y unos de los principales detractores de 'Checo', fue cuestionado sobre el proceso de negociación para concluir compromisos laborales con el deportista azteca. Si bien no habló de cifras concretas, el austriaco confirmó que sí existió un pago millonario de por medio, tal y como se había especulado días antes de que se suscitara el despido del piloto.

En el marco de los contratos se ha encontrado un resultado aceptable para ambas partes… Estamos en la F1, sí (se le pagó millones)", mencionó Marko.

Hay que recordar que, durante su participación en Sky Sports, Nico Rosberg, declaró que había escuchado rumores en torno a un pago de 16 millones de dólares hacia Pérez para desvincularse de la institución austriaca. Por su parte, Marco Canseco, periodista de MARCA, señaló que la escudería le pagaría unos 14 millones, lo cual es la cifra que le corresponde por el año de contrato que aún le quedaba con Red Bull Racing.

'Checo' Pérez, entre los mejores pagados de la F1

La revista Forbes reveló el top 10 de los pilotos mejores pagados durante la temporada 2024, la cual coloca a Sergio 'El Checo' Pérez en el octavo puesto con 19.5 millones de dólares recibidos, más 7.5 de bonus. En el primer lugar se encuentra Max Verstappen, excompañero del mexicano en Red Bull Racing y tetracampeón de la Fórmula 1, mientras que el Top 3 lo completan Lewis Hamilton, ahora con Ferrari, y Lando Norris de McLaren.

Fuente: Tribuna