Leyenda de la UFC crítica a Conor McGregor por ser declarado culpable de violación

Dublín, Irlanda.- Luego de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Dublín, Conor McGregor se ha tenido que enfrentar al escrutinio público y los ataques de sus más grandes detractores, fuera y dentro de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Un jurado declaró al irlandés como culpable de violación en contra de Nikita Hand, por lo que deberá pagar una indemnización de casi 250 mil euros como un concepto de compensación por daños y perjuicios.

En esta ocasión, Matt Brown, ganador de la séptima temporada de The Ultimate Fighter y una leyenda de la compañía comandada por Dana White, se pronunció con respecto al momento que está viviendo 'The Notorious' a raíz de esta situación. Durante una charla con el podcast The Fighter vs. The Writer, el originario de Ohio mencionó que su colega se medirá a múltiples consecuencias, una de ellas es la pérdida del respeto que se ganó dentro del octágono.

La opinión pública sobre él ha cambiado. Nunca tuvo esa imagen impecable como la de Tiger Woods. No era tan impecable. Todos sabíamos que era un tipo salvaje, pero eso le sumaba atractivo".

Es un tipo salvaje, pero es un artista marcial respetable. Ahora ha cruzado esa línea, al menos según un jurado, ha cruzado esa línea. Hay un grupo de personas que van a perderle el respeto y no van a preocuparse tanto por lo que hace o no van a querer involucrarse en lo que hace. Esto tiene efectos de largo alcance", expresó 'The Immortal'.

De igual manera, Brown dijo que ni siquiera la UFC podrá ayudar a McGregor en este problema, pero externó que espera que pueda reconducir su camino y reivindicarse, pues la imagen pública del doble excampeón quedará muy deteriorada debido a este veredicto. El estadounidense puso como ejemplo el caso de Mike Tyson, quien en su carrera deportiva también se enfrentó a diversos escándalos sexuales y de adicciones.

No creo que esto sea insalvable, pero él tiene que ser el que lo salve. Nadie va a ser el que lo salve en esta situación. Ni la UFC lo puede salvar de esta. Él tiene que hacer lo correcto".

Lo voy a alentar si lo hace. Enderezará su vida y se convertirá en una mejor persona a partir de toda esta situación. Lo digo con poca confianza en que eso es lo que va a pasar. Tal vez en algún momento de su vida eso pueda suceder", sentenció.

La noticia sobre la sentencia de Conor McGregor se presenta en medio de una serie de especulaciones en torno a su regreso a las artes marciales mixtas. Posterior a la UFC 309, Dana White declaró que el retorno de 'The Notorious' todavía se encuentra muy lejos y aseveró que esto se podría dar hasta finales del año 2025.

Fuente: Tribuna