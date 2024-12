Joven promesa de Chivas del Guadalajara los abandona para irse al Atlético San Luis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una de las jóvenes promesas de las Chivas Rayadas del Guadalajara decidió abandonar el equipo en búsqueda de oportunidades, por lo que en el Atlético San Luis encontró el mejor lugar para desenvolverse y ganarse un lugar en la titularidad. Sin embargo, esta decisión no fue tomada de la mejor manera por la afición del Rebaño Sagrado, la cual de inmediato se posicionó sobre esta partida del cuadro de Verde Valle.

El jugador en cuestión es Sebastián Pérez Bouquet, quien dejará a las Chivas para reforzar al Atlético San Luis. Este jugador hasta hace algunos meses era considerado como una de las joyas y promesas del medio campo del rebaño sagrado. Había sorprendido al mundo del fútbol tras su debut en 2022, sin embargo, no se pudo consolidar y en 2023 fue cedido al Juárez. En ese lugar tampoco se pudo consolidar, por lo que ahora decidió cambiar de aires.

La cantera de las Chivas no ha vivido su mejor momento durante los últimos años. A pesar de tener a una innumerable cantidad de jugadores, no los ha podido consolidar en el máximo circuito. Es el caso de Pérez Bouquet, quien a pesar de haber tenido un par de oportunidades. No logró llenar los ojos de los técnicos del rebaño sagrado, por lo cual ahora su futuro se encuentra en el Atlético de San Luis.

Joya de Chivas los abandona, foto: especial

El jugador mexicano es el segundo refuerzo del cuadro potosino de cara al clausura 2025. Este jugador destacó con el Tapatío, equipo con el que ganó la Liga de Expansión y también el campeón de campeones 2023. Incluso fue llamado a la selección mexicana sub 20. De inmediato, el Atlético de San Luis le dio la bienvenida al jugador mexicano de 21 años, quien es uno de los refuerzos estrella de la institución de cara al inicio del siguiente torneo.

Sebastián Pérez viene de una temporada irregular con los bravos de Ciudad Juárez, solamente pudo disputar 743 minutos entre Julio de 2023 y noviembre de 2024. De esta manera tampoco pudo ser un referente en la institución fronteriza, por lo cual el club informó que regresaría al mediocampista al rebaño sagrado. Sin embargo, el equipo de las Chivas tampoco tenía un lugar para él, por lo cual terminará por jugar en el Atlético San Luis.

Fuente: Tribuna