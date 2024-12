Ohio State vs Oregon EN VIVO: ¿Dónde ver el Rose Bowl desde México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este 1 de enero se juega el Oregon vs Ohio State en la edición 2025 del Rose Bowl de la NCAA, la antesala de la NFL. Se trata de uno de los partidos más tradicionales del fútbol americano en Estados Unidos, el cual también ha generado un gran arraigo desde México. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo y en directo este encuentro de fútbol americano colegial, así como los horarios y canales de transmisión.

El Rose Bowl 2025 será un evento histórico, albergará los primeros cuartos de final de los playoffs del fútbol americano universitario. En el caso de los Oregon Ducks, se clasificaron en el puesto número uno y tuvieron una temporada invicta después de su victoria en el campeonato Big Ten, ahora se enfrentarán al ganador del choque de la primera ronda entre los Ohio State Buckeyes y los Tennessee Volunteers.

El Rose Bowl 2025 serán los cuartos de final de los playoffs del fútbol americano universitario. Se verán las caras los Rregon Ducks vs Ohio State Buckeyes, es un enfrentamiento que marcará la novena aparición de Oregon en el llamado de Grandaddy Of Them All. Este equipo tiene una gran historia en la postemporada, ya que ha ganado sus últimas 3 apariciones en el Rose Bowl, incluida la última que tuvo lugar en 2020.

Oregon vs Ohio State EN VIVO: Horario y donde ver el Rose Bowl 2025

Fecha: 1 de enero de 2025

Horario: 16:00 horas

Sede: Rose Bowl Stadium

Transmisión: ESPN; Disney+

Así llegan Oregon y Ohio State al Rose Bowl

Oregon llegó a este encuentro como el primer sembrado después de una temporada invicta, con 13 victorias, son el único equipo en la subdivisión Football Bowl que estuvo invicto durante 2024. En el caso de Ohio State, es el actual subcampeón de la big Ten llegó como el sembrado número 8, con 10 victorias y solamente 2 derrotas. En el enfrentamiento de la primera ronda derrotaron a los Tennessee Volunteers con un marcador de 42 a 16.

Este encuentro se verá amenizado con el ya tradicional desfiles de las rosas que tendrá lugar el 01 de enero de 2025. El evento se podrá disfrutar en vivo por diferentes televisoras. Se trata del encuentro con el que iniciarán las actividades deportivas en Estados Unidos de 2025. Y no puede ser mejor que con la antesala de la NFL.

