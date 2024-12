Playoffs NFL 2025: Así se jugará la postemporada; clasificados y combinaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los playoffs de la NFL están por definirse a falta de la semana 18 de la temporada regular. De esta manera el camino al Super Bowl LIX está por allanarse. Solamente queda definirse el orden de los equipos que ya aseguraron su lugar a esta postemporada, por lo cual también ya se perfilan las franquicias favoritas para llevarse tanto la Conferencia Americana como la Nacional.

El próximo fin de semana se definirán a los últimos equipos clasificados a esta Postemporada 2025 de la NFL y también marcará a los últimos eliminados. Hasta el momento, 12 equipos ya consiguieron su boleto para la temporada, 5 de ellos de manera directa y el 7 a través del Wild Card, 6 de la AFC y 6 de la NFC. Los clasificados son Kansas City Chiefs, Buffalo Bills, Houston Texans, Pittsburgh Steelers, Baltimore Ravens, Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Minnesota Vikings, Green Bay Packers, Los Ángeles Chargers, Washington Commanders y Los Ángeles Rams.

En el caso de la Conferencia Americana, solamente queda un boleto disponible, el cual es peleado por 3 equipos, es decir, Denver Broncos, Miami Dolphins y Cincinnati Bengals, estos últimos esperan una combinación de resultados para ver sus probabilidades. Asimismo, el título de la división norte de la conferencia se definirá en la semana 18 y está entre los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers.

Playoffs de la NFL, foto: especial

En el caso de la Conferencia Nacional, de igual manera solamente hay un boleto en disputa para llegar a los playoffs, en este caso solamente hay 2 equipos con vida, se trata de Tampa Bay Buccaneers y Atlanta Falcons. También deberán esperar a la última semana por la corona del sur de la nacional en cuanto a la división del norte y el primer sembrado, se definirá este fin de semana entre Detroit Lions y Minnesota Vikings, 2 de las franquicias que han tenido una mejor temporada.

En caso de que la temporada regular terminará con la semana 17, los cruces en los playoffs de la NFL serían de la siguiente manera, los Kansas City Chiefs descansarían durante el wild Card debido a que son el sembrado número uno de la americana. Se enfrentarán los Denver Broncos vs Buffalo Bills, Los Ángeles chargers vs. Baltimore Ravens y Pittsburgh Steelers vs Houston Texans.

En la Conferencia nacional el panorama luce distinto, los Detroit Lions descansarían el primer juego y los Green Bay Packers se enfrentarán contra los Philadelphia Eagles, mientras que Washington Commanders harán lo propio contra Los Ángeles Rams y esto se cerrará con el Minnesota Vikings vs Tampa Bay Buccaneers. De esta manera, está prácticamente todo listo para la fase final de esta temporada.

Fuente: Tribuna