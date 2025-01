UFC: Islam Makhachev comparte las razones por las que no quiere enfrentar a Ilia Topuria

Ciudad de México.- Una posible pelea entre Ilia Topuria e Islam Makhachev para 2025 es uno de los grandes deseos de muchos amantes de las artes marciales mixtas. El hispanogeorgiano ya externó su intención de subir a la división de las 155 libras, en donde el ruso es el actual monarca, y así poder convertirse en doble campeón de la Ultimate Fighting Championship (UFC), hazaña que en su momento consiguió el irlandés Conor McGregor.

Por su parte, Khabib Nurmagomedov, entrenador y amigo de Makhachev, puso las condiciones para que 'El Matador' pueda aspirar a recibir una oportunidad como retador oficial al título ligero: vencer a otro peleador de la categoría (Charles Oliveira o Dustin Poirier). A pesar de las declaraciones de su compatriota, 'La Nueva Águila de Daguestán' no está convencido de pelear con Topuria, ya que es un enfrentamiento en el que no tiene nada que ganar.

Durante una entrevista con Yuka MMA, el campeón ligero afirmó que no está interesado en enfrentar al español-georgiano, pues este forma parte de una división diferente. Esto sería una situación similar a lo que pasó con el australiano Alexander Volkanovski, quien siguió el mismo camino que hoy quiere imitar el monarca de peso pluma, sin embargo, el nacido en Majachkalá, Rusia, no ganó nada más que registrar dos defensas exitosas frente a 'Volk'.

Pelearemos si lo necesitamos. Si lo miramos desde una perspectiva deportiva, no estoy interesado en Topuria. Él pelea en una categoría distinta. Si le gano, ¿qué me dará él a mi? No gano su cinturón. Todo el mundo dirá que he ganado a un tipo de una división inferior otra vez. Pero si la gente quiere verlo perder, podemos hacerlo", mencionó el daguestaní.