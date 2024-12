Tras noquear a Holloway, Ilia Topuria recibe dura noticia sobre su objetivo en la UFC

Madrid, España.- Luego de su histórico nocaut ante el hawaino Max Holloway, uno de los referentes más importantes en el mundo de las artes marciales mixtas, Ilia Topuria expresó su deseo por pelear en suelo español y acercar la UFC a sus compatriotas, posibilidad que se ha manejado como un latente posibilidad gracias a su ascendente paso dentro de la compañía. Sin embargo, un reconocido periodista señala que no es sencillo organizar un evento así en la tierra del actual campeón de peso pluma.

Durante una entrevista con Enrique Gimeno, el especialista de ESPN, Carlos Contreras Legaspi, dijo que para Dana White y su equipo de trabajo es complicado pactar una noche de UFC en España, ya que se enfrentan a diversos obstáculos como la poca accesibilidad que existe por parte de los gobiernos de la grandes ciudades, así como la dificultad que representa encontrar un sede que cumpla con el aforo necesario.

Ilia Topuria Estrella brasileña de la UFC tiene claro cómo vencer a Ilia Topuria: "No tengo miedo"

De igual manera, Contreras Legaspi señaló que otro factor es el horario, ya que tendrá que ser en prime time en Estados Unidos para poder asegurar la recaudación del pago por evento (PPV). Frente a todos estos impedimentos, el analista deportivo señaló que es más factible realizar una Fight Night, aunque 'El Matador' Topuria no podría estar en la cartelera, pues los campeones únicamente pelean en los eventos de PPV.

No estaría mal hacer una Fight Night con Ilia como invitado, que pueda acercarse con la gente. Tienes a Joel Álvarez en el co estelar, Dani Bárez y el resto que firmen en el año siguiente. Dana White va a hacer todo lo posible en 2025, pero a veces no es tan sencillo".