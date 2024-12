Lewis Hamilton: "Subestimé lo difícil" que sería dejar Mercedes por Ferrari

Comparta este artículo

Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.- Lewis Hamilton dijo que “subestimó enormemente” el costo que su decisión de dejar Mercedes por Ferrari tendría en sus relaciones con el equipo donde ganó seis de sus siete campeonatos de Fórmula 1.

El fichaje de Hamilton por Ferrari para 2025 pone fin a la asociación más exitosa entre un piloto y un equipo en la historia de la F1. La decisión fue anunciada en febrero y ha eclipsado una temporada a menudo difícil con Mercedes, que ha producido dos victorias, pero algunos malos resultados recientes.

El británico admite que han habido roces con su equipo

“Anticipé que sería difícil, pero subestimé enormemente lo difícil que sería. Fue tensa para la relación desde el principio, tomó tiempo para que la gente lo superara”, dijo Hamilton el jueves. “Y luego, solo para mí, ha sido un año muy emotivo para mí y creo que no he estado en mi mejor momento para manejar y lidiar con esas emociones”.

Un ser humano

Hablando antes de su última carrera para Mercedes el domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, Hamilton dijo que se había quedado con “muchos moretones” después de un juego de paintball con algunos colegas de Mercedes poco después de que se revelara su cambio a Ferrari.

“La gente se me acercó ese día”, dijo.

Hamilton tendrá su última carrera con Mercedes

Hamilton agregó que estaba trabajando en cómo maneja las situaciones personales difíciles después de algunas de las tensiones en sus relaciones este año.

“Creo que todos ustedes han visto lo peor de mí y lo mejor de mí, y no voy a disculparme por ninguno de los dos porque solo soy humano y no siempre lo hago bien”, dijo Hamilton.

“Definitivamente diría que este año ha sido uno de los peores en términos de manejar eso de mi parte, en lo que trabajo para tratar de ser mejor. Pero espero que lo bueno y lo bueno superen con creces los aspectos negativos y cómo lo he manejado o me he comportado”.

