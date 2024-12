Poderoso jeque árabe busca enfrentar a 'Canelo' Álvarez con campeón estadounidense

Riad, Arabia Saudita.- Gracias a su nivel adquisitivo, Arabia Saudita se ha convertido en un epicentro para grandes eventos deportivos y se han distinguido por convencer a importantes figuras del deporte para que se presenten en el país, ya sea en el futbol, la WWE, la UFC o combates de boxeo. Es por ello que un jeque saudí no desiste y busca llevar al boxeador mexicano, Saúl 'El Canelo' Álvarez a pelear a Medio Oriente en contra de un campeón estadounidense.

Turki Al-Sheikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, externó de nueva cuenta su intención por realizar este evento sin precedentes en el país, y a través de una oferta multimillonaria, busca convencer al pugilista tapatío para que enfrente a Terrence Crawford, actual mundial de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). En una reciente entrevista, Al-Sheikh explicó que no ha existido una negociación directa con 'Canelo'.

No conozco a nadie ahora del equipo Canelo, y no tengo ninguna conexión, pero si me escucha, estamos listos para discutir (una pelea con Crawford)...Estamos listos para hablar con Canelo Álvarez, pero debe ser directamente. No queremos intermediarios que compliquen las negociaciones", expresó el también propietario del UD Almería, equipo de la segunda división de España.