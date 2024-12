Rodgers: "Ridículo" pensar que aún necesita demostrar su valor para los Jets

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Aaron Rodgers cree que su currículum futbolístico habla por sí mismo.

Así que el mariscal de campo de los New York Jets no siente la necesidad de aprovechar la recta final de esta campaña para demostrar su valía para el equipo y que debería estar de regreso la próxima temporada.

Rodgers desea seguir con el equipo el próximo año

De hecho, es una noción que el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL considera “ridícula”.

“Si quieren que me quede, fantástico”, dijo Rodgers el miércoles. “Si se necesitan estos cinco partidos, tal vez no sepan lo que traigo a la mes”.

“Pero dicho esto, me encantaría jugar realmente bien los últimos cinco partidos”.

Rodgers, quien cumplió 41 años el lunes, ha tenido problemas con su producción y salud, mientras que los Jets han tenido un inicio de 3-9.

Ha lidiado con lesiones en las piernas -un esguince de tobillo, una rodilla dolorida y un tendón de la corva lesionado- durante gran parte de la temporada. Pero salió de las vacaciones de descanso sintiéndose más saludable que nunca. Aun así, fue inconsistente en la derrota por 26-21 ante Seattle y no pudo liderar a Nueva York en una serie ganadora en su última posesión.

Con la titularidad

Eso hizo que algunos especularan que los Jets podrían enviar a Rodgers a la banca en favor de Tyrod Taylor para quizás encender la ofensiva. En cambio, el entrenador interino Jeff Ulbrich dijo que se quedaría con Rodgers como titular siempre y cuando esté sano, y el mariscal de campo dijo el martes que su objetivo es terminar la temporada en el campo, a pesar del lamentable récord del equipo.

Ulbrich confirmó que seguiría con la titularidad

“Eso es lo que haces cuando eres profesional y la habilidad más importante que puedes tener es la disponibilidad, algo que no estuve disponible el año pasado”, dijo Rodgers el miércoles, refiriéndose a caer con un tendón de Aquiles desgarrado cuatro jugadas en su debut con los Jets. “Así que me encantaría jugar los partidos y me encanta jugar al futbol. Soy hipercompetitivo y me encanta estar ahí con los chicos”.

Se negó a usar las lesiones como una excusa para su desempeño mediocre esta temporada, diciendo que se siente lo suficientemente bien como para jugar si está en el campo. Si bien Rodgers ha lanzado para 2,627 yardas y 19 touchdowns con ocho intercepciones, su intento de 6.3 yardas por pase es el más bajo de su carrera como titular.

Prioridades

Rodgers dijo hace unas semanas que pensaba que le gustaría jugar el próximo año, pero recientemente enmendó eso para decir que no estaba seguro. Dijo que la salud sería un factor importante, y si decidiera jugar en 2025, los Jets serían su primera opción.

Hay dudas sobre si los Jets lo querrán de regreso mientras se reconstruyen con un nuevo gerente general y entrenador en jefe la próxima temporada después de los despidos de Joe Douglas y Robert Saleh. Rodgers dijo que algunas personas le han dicho que esperan que regrese, pero “no las personas que están tomando esas decisiones”.

Eso provocó algunas risas, pero Rodgers dijo que ciertamente habrá conversaciones, eventualmente, para determinar su próximo movimiento.

Rodgers no se ve fuera del equipo de Nueva York

“Acabo de rehacer mi casa aquí en Jersey”, dijo Rodgers. “Mi objetivo era jugar unos años más aquí, pero ya veremos. Me gustaría estar sano, me gustaría terminar de pie y luego me gustaría jugar bien y me gustaría sentir que me quieren de vuelta. Si no, de nuevo, no me ofenderé. No me molestaré. Estaré muy agradecido, de cualquier manera, pase lo que pase aquí”.

“Pero tengo que estar sano mentalmente, físicamente, y luego tiene que haber interés en ambos lados. Y si ese no es el caso, entonces buscaré otras opciones. Pero primero, pensaré si realmente querría jugar o no, pero por lo general se necesita un buen mes para alejarme de eso, lo que haré el primer mes y luego veremos qué pasa”.

Fuente: Tribuna