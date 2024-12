¡Sorpresa en la UFC! Islam Makhachev habla de un posible combate contra Ilia Topuria

Ciudad de México.- Posterior a su victoria ante Max Holloway, Ilia Topuria externó su intención de ir en busca por un segundo título dentro de la Ultimate Fighting Championship (UFC) y fijó la mira en Islam Makhachev, actual campeón de peso ligero y considerado como el mejor libra por libra dentro de la compañía. A pesar de que en una primera instancia el entorno del ruso se mostró en contra de un posible combate contra 'El Matador', el mismo Makhachev expresó su deseo por comenzar a negociar esta posibilidad.

Durante una entrevista exclusiva para Match TV, 'La Nueva Águila de Daguestán', quien expondrá su cetro en una revancha contra el armenio Arman Tsarukyan como parte del UFC 311 que se llevará a cabo en febrero del 2025, mencionó que su equipo de trabajo y él buscarán sentarse a conversar con Dana White, CEO de la empresa, esto después de las constantes declaraciones realizadas por parte del monarca de peso pluma.

Antes de enfocar su atención en el hispanogeorgiano, el pupilo de Khabib Nurmagomedov tiene enfrente un importante reto deportivo en la figura de Tsarukyan, un peleador que viene cosechando importantes victorias frente a figuras como Charles Oliveira o Beneil Dariush y que representa un estilo similar al de Makhachev. El nacido en Majachkalá también aprovechó para dedicarle unas palabras a Colby Covington.

No me molesta lo que pueda llegar a decir de mí... ¿Por qué debería? Sería entendible si fuera un gran peleador. Pero cuando una persona no puede pelear de forma normal, pero sigue hablando de mí, no me importa", sentenció el campeón ligero de la UFC.