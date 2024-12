VIDEO: Con emotivo video Mercedes se despide de Lewis Hamilton; "imagina"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La historia de Lewis Hamilton y Mercedes se escribió con letras de oro y dejó huella en el automovilismo a nivel mundial. Entre piloto y escudería lograron 8 campeonatos de constructores y 7 de mundial de pilotos. La sinergia entre ambos fue más que probada, con un monoplaza dominante y un piloto que tenía confianza total en su equipo, valió para dominar desde 2014 hasta 2021.

A través de redes sociales, la Escudería Mercedes publicó un vídeo de despedida hacia Lewis Hamilton, en el cual recordó su trayectoria, desde que era un pequeño hasta convertirse en la leyenda que es actualmente. Con la frase "Imagina, gracias Lewis". La escudería alemana recordó lo importante de la vida y basta solamente con imaginar tu objetivo para lograrlo, prueba de ello es Lewis Hamilton.

El material audiovisual comienza con Lewis Hamilton haciendo donas en su Mercedes y se explica que esa es la prueba para los niños de que un sueño puede ser posible. Después se escucha la voz de Lewis Hamilton decir “you can do it too”, es decir, “tú también lo puedes hacer”. En la escena aparece un pequeño que dice, imagina ser el hombre más rápido del planeta, e inmediatamente aparecen recorridos del monoplaza de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 sacando chispas.

Mercedes se despide de Lewis Hamilton, foto: especial

Después, un adolescente te pide imaginar ser un superhéroe solamente por ser tú y se acompaña por una imagen de Lewis Hamilton levantando un trofeo con Mercedes. Posteriormente, la voz de un niño te pide imaginar que tu héroe conozca tu nombre y aparece el momento exacto en que Lewis Hamilton conoce a Niki Lauda y se dan un fuerte abrazo. Pero eso no fue todo, ya que también la escudería recordó algunos momentos que hicieron único al piloto inglés.

Con la leyenda imagina ser aceptado solamente por ser quien eres, la escudería recordó la campaña mediática del piloto inglés Black Lives Matter, durante la cual hizo una serie de protestas a favor de las personas afrodescendientes y sus derechos. En las imágenes se le puede observar hincado junto al resto de su escudería cuando suena un himno nacional. Prácticamente al final del video aparece una pequeña que dice imagina ser inquebrantable y después aparece el vídeo de lewis hamilton en sus múltiples choques.

Al concluir aparece Lewis Hamilton cuando era un pequeño y es entrevistado, afirma que imagina conducir un vehículo de fórmula uno. Al finalizar el material audiovisual, la Escudería señala que todos los sueños necesitan un equipo y le da las gracias a Lewis Hamilton por los años de gloria que les regaló.

