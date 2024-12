Cruz Azul vs América EN VIVO: ¿Dónde ver la vuelta de las semifinales de la Liga MX?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El domingo 8 de diciembre de 2024, Cruz Azul buscará sellar su pase a la gran final del presente Apertura 2024, cuando reciba al CF América en el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX. Después de un deslucido 0-0 en la ida, encuentro en el que ambos equipos adoptaron una postura conservadora, aunque con el dominio del balón por parte de 'La Máquina', nos espera un cotejo que pinta para ser muy intenso de principio a fin.

Para este enfrentamiento definitorio, Adonaí Escobedo fungirá como el árbitro principal y contará con el respaldo de Oscar Macías Romero en la sala de VAR, así como con el apoyo de Marco Bisguerra y Karen Díaz en las bandas. Con este juego, Adonaí cumplirá con su tercera participación en 'La Fiesta Grande' de este torneo, ya que impuso orden desde el play-in cuando silbó en aquel Xolos de Tijuana y América, además de la vuelta de los Cuartos de Final entre Tigres UANL y Atlético de San Luis.

Como se mencionó anteriormente, los cementeros y los azulcremas no se hicieron daño en el primer partido entre ambos, ya que el conjunto de André Jardine decidió imponer un bloque defensivo para evitar ser dañado por los celestes. Por su parte, los pupilos de Martín Anselmi no cayeron en la desesperación, y aunque fue la escuadra que buscó ir adelante la mayor parte del tiempo, no arriesgaron de más conscientes de que el empate global les otorga el boleto a la final.

Sí, imaginamos este partido, con nosotros teniendo el control, teniendo la pelota, América esperando el error para convertir, así lo hizo contra Toluca, estuvimos pacientes, entendimos que es un juego que en el que se equivoca pierde, ellos esperan eso. Orgulloso de los chicos, siempre estuvieron calmados, es una semifinal ante un gran equipo, va a ser duro", declaró Anselmi en conferencia de prensa.

En el papel, el compromiso de vuelta está llamado a ser más atractivo que el primero, pues el América no tiene de otra más que ir a buscar el resultado y para ello cuenta con grandes elementos al ataque como Henry Martin, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre. Por su parte, apelando a su juego colectivo, Cruz Azul buscará contrarrestar con jugadores como Gonzalo Piovi, Lorenzo Faravelli, Charly Rodríguez y Erik Lira.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de vuelta de semifinales entre Cruz Azul y América?

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes.

Fecha: Domingo 8 de diciembre de 2024.

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión: TUDN y TV Azteca.

Streaming: Vix Premium y plataformas digitales de TV Azteca.

Fuente: Tribuna