VIDEO: Sergio Pérez explota contra Hugh Bird en el Gran Premio de Abu Dhabi

Ciudad de México.- La tensión entre Sergio Pérez y Red Bull continúa y esto se pudo ver en la pista después de que el mexicano explotara contra su ingeniero de carrera, Hugh Bird, debido a que no reviso una supuesta salida de la pista. En redes sociales se ha hecho viral el vídeo en el que el piloto Tapatío le reclama a su compañero en los boxes por no estar alerta y no revisar lo que marca la dirección de carrera.

Sergio Pérez le reclamó de forma fuerte a Bird por no revisar la supuesta salida de pista. De esta manera ya no pudo aguantar la mala decisión de su compañero, por lo cual dio un fuerte reclamo en la clasificación del gran premio de Abu Dhabi. En el material audiovisual se puede observar la transmisión de la Fórmula 1, en la que el mexicano le reclama al ingeniero por no poner atención y no revisar la posible sanción.

Sergio Pérez fue de los primeros en salir en la Q1 para asegurar un buen tiempo en la sesión. Pero una supuesta salida de pista ocasionó que los comisarios borraran la primer vuelta en el cronómetro. Sin embargo, el mexicano estaba seguro de que no era de tal forma y pidió a Hugh Bird revisar esta situación. Sin embargo, el ingeniero de carrera señaló que no tenían un buen ángulo de Cámara y pidió regresar el monoplaza para cambiar los neumáticos en búsqueda de un mejor tiempo.

Sergio Pérez explota contra Hugh Bird, foto: especial

Fue la propia Federación Internacional del Automovilismo la que se encargó de revisar por su cuenta la actuación del mexicano en la Q1 y después de checar la vuelta invalidada, decidió devolverle el tiempo debido a que no había infringido ninguna regla. El ingeniero de carrera le comunicó esta situación a Sergio Pérez, quien de inmediato explotó y le reclamó de manera airada a su compañero.

Te lo dije, ¿por qué carajo no lo revisaste? Ya perdimos un SET, gritó el mexicano en la comunicación.

Después de la respuesta de Sergio Pérez, el ingeniero de carrera ya no habló más y todo se resolverá al interior de los boxes. Cabe señalar que el piloto Tapatío partirá en la décima posición en lo que será la última carrera de esta temporada 2024 de la fórmula 1. La pole position se la llevó Lando Norris de McLaren y el segundo lugar su coequipero Óscar Piastri. Por su parte, el campeón del mundo, Max Verstappen, partirá en el quinto puesto.

Fuente: Tribuna