No confían en él: Prensa española se opone a la llegada de Rafa Márquez al Barcelona

Ciudad de México.- La llegada de Rafael Márquez al FC Barcelona no ha sido muy bien vista entre la prensa española, sobre todo por la supuesta inexperiencia del ‘Kaiser’ como entrenador, lo anterior a pesar del buen papel del Barca Athletic en la segunda división de La Liga, los especialistas aseguran que el mexicano sería una apuesta más que arriesgada que ocupe el banquillo más allá de un interinato.

Han sido periodistas de medios catalanes los principales opositores al posible nombramiento de Rafael Márquez como DT del Barcelona. La mayoría de los especialistas consideran que el mexicano no debería ocupar más que una posición interina, y que le falta preparación y experiencia. En entrevista con ESPN, la mayoría declaró que no está listo todavía para el primer equipo, salvo para tomar las riendas como entrenador interino.

"¿Que si Rafa Márquez tiene los méritos suficientes para dirigir al Barcelona? Pues, desde hace más de años 15 años no podemos ver las prácticas y sí, gente del club, los jugadores, nos cuentan cómo trabajan los entrenadores, pero no tenemos la posibilidad de sacar nuestras propias conclusiones, por lo que a nivel de metodología, me cuesta hablar de Rafa Márquez", dijo Joan Tejedor de la Cadena SER.