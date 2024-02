¿Qué pasó en la audiencia de Christian Horner, jefe de la escudería Red Bull?

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El jefe de la escudería Red Bull, Christian Horner, acusado de comportamiento inapropiado por una empleada de la empresa de bebidas energéticas, según lo que se ha podido saber a través de la prensa internacional, compareció ante un abogado externo que lleva el caso y en busca de aclarar la situación en la que se encuentra. Tras su reunión han salido a la luz algunos detalles de lo ocurrido.

Según Sky Sports, la reunión tuvo una duración de ocho horas, tras la cual todavía no se llegó a una determinación debido a que la empresa se estaría tomando las cosas con calma al ser un caso importante por lo que no querrían adelantar conclusiones. También se informó que Horner es acusado de "comportamiento de control coercitivo" por parte de la empleada que lo señaló. Respecto a las supuestas fotografías intimas no surgió nada más al respecto.

Fue apenas esta semana cuando se dio a conocer que Horner era acusado de comportamiento inapropiado, tras filtrarse la información a la prensa, la empresa del 'Toro Rojo' lanzó un comunicado afirmando las acusaciones y su entrada a un proceso de investigación interno. En un comunicado, la escudería también compartió que era un tema grave sin dar más detalles de la acusación.

Créditos: formula1.com.

Por su parte, el diario alemán Bild publicó que la situación que mantiene en medio de la polémica al jefe de Red Bull es que habría enviado unas imágenes intimas a una trabajadora de la compañía quien lo habría denunciado. Según otros reportes de la prensa internacional en la escudería del 'Toro Rojo' quiere preservar la presunción de inocencia del directivo, pero en contraste también han surgido versiones de que le habrían propuesto que dejara su cargo por voluntad propia.

La Fórmula 1 iniciará el próximo 2 de marzo con el Gran Premio de Bahréin que se correrá en el Circuito Internacional en Sakhir y con Red Bull como vigente campeón. Habrá que ver como es que este caso podría afectar a la escudería a unas semanas del inicio de la nueva temporada o si el equipo se mantendrá firme en la competencia. Además, el próximo 15 de febrero, presentarán su nuevo monoplaza para la campaña y la presencia de Horner no ha sido confirmada.

Fuente: Tribuna