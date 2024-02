Arsenal propina paliza al West Ham United en el peor partido de la temporada de Edson Álvarez

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El Arsenal no tuvo piedad del West Ham United y lo goleó 0-6 en el partido correspondiente a la jornada 24 de la Premier League, disputado en el London Stadium. En ese partido, el mexicano Edson Álvarez mostró su peor versión por lo que esta vez no pudo lucirse frente a sus aficionados y ante el técnico de la selección nacional, Jaime Lozano, quien estuvo presente en las gradas como parte de su gira de visita a los mexicanos en Europa.

Álvarez recibió la tarjeta amarilla en el minuto nueve del partido y fue superado en dos de los goles de su rival por lo que fue sacado del campo al minuto 46. El equipo 'Gunner' se fue al frente al minuto 32 con un tiro de esquina que remató William Saliba de cabeza superando la marca del mexicano. Bakayo Saka marcó el segundo tanto al minuto 41 gracias a un penalti que cobró con potencia a la izquierda del portero. El siguiente gol llegó tres minutos después con un centro tras un tiro libre.

Fue al minuto 44 que Rice encontró a Gabriel Magalhaes que remató de cabeza tras superar la marca de Edson Álvarez quien se quedó reclamando falta. Antes de terminar el primer tiempo, Odegaard mandó un pase para Leandro Trossard quien tras recortar al centro mandó la pelota al fondo de las redes. En el segundo tiempo, al minuto 63, Saka anotó su doblete luego de recibir un pase filtrado y superar con un par de movimientos a los defensas para después rematar cruzado con fuerza.

Créditos: premierleague.com.

El último gol llegó al minuto 65 por obra del exjugador de los 'Hammers' Declan Rice quien anotó un golazo desde fuera del área en una jugada que parecía perdida. De esta manera el Arsenal llegó a 52 puntos y es tercero de la clasificación general, a dos unidades de distancia del líder del torneo. Mientras que West Ham es octavo con 36 unidades y se encuentra de momento fuera de la posibilidad de competir en torneos europeos el próximo año. Con esta derrota West Ham tiene ya siete juegos sin ganar.

El técnico David Moyes lamentó que no se lograra el triunfo y peor aún que se perdió por goleada. "Es un día que realmente no queremos recordar. Hemos tenido muchos días aquí que queremos recordar, pero hoy es uno que ciertamente no queremos", dijo el entrenador. "No es propio de nosotros. Normalmente somos bastante fuertes en las jugadas a balón parado en ambas áreas y hoy el Arsenal estuvo muy bien en ellas", agregó Moyes sobre el juego.

Fuente: Tribuna