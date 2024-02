¿Por qué no jugó Santiago Giménez con el Feyenoord? Esta es la importante razón

Comparta este artículo

Rotterdam, Países Bajos.- El mexicano Santiago Giménez fue el gran ausente del derbi de Rotterdam que enfrentó al Feyenoord y al Sparta, situación que sorprendió a algunos. Al momento de anunciarse las alineaciones del partido destacó que 'Chaquito' no aparecía en la alineación titular y tampoco ocupaba un puesto entre los jugadores suplentes; sin embargo, el propio equipo disipó las dudas e informó el motivo de su ausencia.

De acuerdo con el Feyenoord, Giménez presentó una lesión por lo que se ausentó del juego de este domingo. El equipo no detalló el padecimiento del delantero ni si es de gravedad o estará disponible para el siguiente partido, de cualquier manera no vio acción este día perdiendo la oportunidad de poder marcar. Cabe recordar que el mexicano no ha tenido buenos partidos en las últimas semanas y la ausencia de gol ha sido su constante.

Por este motivo cedió el liderato de goleó individual en la Eredivisie y se llevó algunas críticas de parte de algún sector de la afición. En tanto que su técnico Arne Slot se ha referido también al desempeño del jugador a quien le tendrán paciencia para volver a su mejor nivel, pues aseguró que tienen altas expectativas en él. En cualquier caso su falta en el partido ante Sparta no se debería a su mal rendimiento.

Por otra parte, cabe la posibilidad de que lo estén guardando para el partido de media semana en donde el Feyenoord se medirá a la Roma en partido de la Europa League, por lo que es posible que busquen que esté en las mejores condiciones. Afortunadamente para el mexicano, esta jornada el AZ Alkmaar en donde juega Evangelos Pavlidis empató a cero por lo que el delantero no pudo marcar y se mantiene a solo un tanto de distancia.

