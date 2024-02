Esta es la lesión que tiene Santiago Giménez; ¿peligra también su presencia en el Tri?

Comparta este artículo

Rotterdam, Países Bajos.- El delantero mexicano Santiago Giménez fue la gran sorpresa en el último partido del Feyenoord, pero por su ausencia. El 'Chaquito' presentó una lesión de último momento que le impidió formar parte del juego ante el Sparta Rotterdam en donde su equipo se quedó con la victoria y todo de debido a una lesión. En su momento no se reveló que padecía el delantero mexicano, pero Arne Slot, técnico del equipo ya habló al respecto.

Slot mencionó que la molestia de Giménez es una sobrecarga por lo que decidió dejarlo fuera en el último partido, no obstante, no conocen el tiempo que pudiera estar fuera por lo que esperarán en la fecha cercana a su próximo partido de Europa League ante la Roma, cuando puedan conocer si estará listo o no para regresar a las canchas. "Tenemos que verlo hacia el jueves porque tiene una sobrecarga en la pantorrilla. Así que lo veremos", dijo en conferencia de prensa.

Feyenoord juega el partido de ida de la Europa League ante la Roma en su partido de playoff del torneo este jueves y el próximo fin de semana juegan un partido más de la liga. Si la lesión de Giménez no es tan grave podría estar listo en los próximos días, pero cabe la posibilidad de que se alargue y en todo caso hasta peligraría que jugara con la selección de México en la fecha FIFA del mes de marzo.

México disputa la semifinal de la Concacaf Nations League ante Panamá y para ese partido la delantera del tricolor está en problemas ya que están lesionados Raúl Jiménez y Henry Martin. Por otra parte, Giménez no se encuentra en su mejor nivel futbolístico, pues suma cinco partidos consecutivos sin anotar un gol, una situación que se ha vuelto preocupante dentro del equipo.

El delantero ya cedió el liderato de goleó individual en la Eredivisie y se llevó algunas críticas de parte de algún sector de la afición. En tanto que su técnico Arne Slot se ha referido también al desempeño del jugador a quien le tendrán paciencia para volver a su mejor nivel, pues aseguró que tienen altas expectativas en él. En tanto que el propio jugador ha reconocido que no se encuentra en su mejor momento.

