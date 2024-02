Jugadores de 49ers confiesan que no sabían las reglas del tiempo extra en el Super Bowl

Comparta este artículo

Las Vegas, Estados Unidos.- El Super Bowl LVIII que ganó Kansas City Chiefs fue el segundo en la historia que se definió en los tiempos extras y al parecer los San Francisco 49ers no estaban preparados para llegar hasta ese punto y peor aún, no conocían las reglas que aplicaban para ese período del partido y que difieren de las que se utilizan entre los play offs y más adelante, a las que se usan en los juegos convencionales.

A partir de play offs el juego no termina con la primera anotación, de la manera que sea, del equipo, sino que se disputa un tiempo de 15 minutos en donde cada equipo cuenta con una posesión de balón. Si ambos igualaban bajo esas condiciones, a partir de la siguiente jugada ya se terminaba con la 'muerte súbita', la primer anotación de algún equipo; sin embargo, los jugadores de San Francisco hicieron una insólita confesión: no sabían las reglas.

El tackle defensivo Arik Armstead admitió ante la prensa en la conferencia posterior al partido que lo sorprendieron las nuevas reglas de las que desconocía. "Ni siquiera conocía las nuevas reglas de tiempo extra en los playoffs. Fue una sorpresa para mí. Ni siquiera sabía realmente lo que estaba pasando en términos de eso. Lo pusieron en el marcador y todo el mundo decía: 'Aunque marques, ellos siguen teniendo una oportunidad'", confesó.

También Kyle Juszczyk, mencionó que pensaba que las reglas eran las mismas por lo que tenían la prioridad de iniciar primero para anotar. "Sabes qué, ni siquiera me había dado cuenta de que las reglas de los playoffs eran diferentes en la prórroga, así que supuse que sólo querías el balón para anotar un touchdown y ganar. Supongo que no es el caso, no conozco totalmente la estrategia", lamentó.

En cambio, Kansas City sí parecía tener conocimiento, incluso habían considerado una estrategia para ganar en esas circunstancias. Sabedores de que podían irse abajo por un touchdown, determinaron jugarse la conversión de dos puntos para superar a sus rivales en el partido. "Hablamos de esto durante dos semanas. Cómo íbamos a dar el balón al rival; si marcaban, íbamos a por dos al final del partido. Lo ensayamos", dijo Chris Jones, liniero de Kansas a The Ringer.

