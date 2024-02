¿Por Taylor Swift? Super Bowl LVIII rompe récord de audiencia; es el más visto de la NFL

Comparta este artículo

Las Vegas, Nevada.- Con una historia sin precedentes, recientemente se ha confirmado que el Super Bowl LVIII ha logrado lo que muchos expertos vaticinaron, rompió récord de audiencia con millones de espectadores en vivo, lo que lo ha convertido en lo más visto de la NFL hasta el momento, mientas que es lo segundo a nivel mundial en la historia de la televisión, ¿acaso esto tuvo que ver con la presencia de Taylor Swift?

El pasado domingo 11 de febrero se realizó finalmente la tan esperada final de la liga del futbol americano, la cual este 2024 contaba con el enfrentamiento entre dos grandes equipos, los Kansas City Chiefs, que defendía el título del 2023, y los San Francisco 49ers, que buscaban su primer trofeo Vince Lombardi en los últimos 29 años, ya que desde la década de los 90's no han podido ganar el Super Tazón (como se traduce Super Bowl).

El hecho de que el equipo de Brock Purdy buscara terminar con este sequía y llevarse el triunfo a casa, y que el de Patrick Mahomes buscaran ser bicampeones, lo que no sucedía desde hace más de 10 años, creo en la afición una alta expectativa, por lo cual millones esperaron con ansias y lanzaron apuestas de todo, desde el tipo de jugadas, quién anotaría el primer touch down y quién se llevaría la victoria absoluta, el cual resultó en los Chiefs, tras una magistral jugada de último momento en el tiempo extra, realizando un engaño, quedando con un marcador muy cerrado, 22 a 25.

Esto sin duda es un gran punto a favor para los millones de fans del deporte, sin embargo, en esta ocasión expertos de la revista Forbes e incluso de Fox Sports, han declarado que el duelo de estos titanes con la importancia que representaba para cada uno el ganar, no fue lo único que ocasionó que su audiencia fuera la más vista de todos los tiempos en su historia y la segunda de todos los tiempos del mundo, sino que lo ha sido también la creadora de temas como You Belong To Me y Karma.

Esto pues desde que en verano, cuando comenzó la temporada, se vio a la cantante estadounidense en las gradas apoyando a su pareja, el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce, se reportó que la transmisión de estos contaron con un aumentó del 7 por ciento a los del año pasado en audiencia, señalando que una vez que entraron los play offs, incrementaron hasta el 20 por ciento, por lo que se cree que la mezcla de los espectáculos y los deportes dio esta increíble suma.

Aunque todavía no dan un número claro de los espectadores que tuvo este Super Bowl, sí aclararon que fue más de 115.1 millones, el cual fue marcado en el 2023 cuando los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los Philadelphia Eagles, enfrentando a los hermanos, Travis y Jason Kelce, resultando en el triunfo de los colorados, convirtiendo al de este 2024 en el primer lugar dentro de la historia de este deporte, pero a nivel mundial, señalaron quedó en segundo lugar, pues no supero los 150 millones que obtuvo el discurso de Richard Nixon en 1969.

Lo más visto en la historia de la TV hasta el 2023. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui