¿Qué dijo Andy Reid sobre el incidente con Travis Kelce en el Super Bowl LVIII?

Las Vegas, Estados Unidos.- Durante el Super Bowl LVIII un incidente llamó la atención más allá del juego, y es que el entrenador de Kansas City Chiefs, Andy Reid fue empujado por el ala cerrada Travis Kelce durante la primera mitad y en uno de los momentos de mayor tensión en el juego. Como quedó captado en las cámaras de televisión, el jugador se dirigió con gritos y molestia a su coach a quien incluso empujó.

Según se pudo apreciar en una toma durante la transmisión, Kelce se molestó luego de que Pacheco soltó un balón en una jugada prometedora, lo que ocasionó que la posesión pasara a San Francisco y el novio de Taylor Swift reaccionó con furia hacia su entrenador a quien estuvo a punto de tirar. Según un reporte de CBS Sports, el jugador estaba enojado por no estar dentro del campo para la importante jugada.

Fue hasta que Jerick McKinnon detuvo a Kelce y lo tomó del brazo para retirarlo que por fin se calmó un poco. La acción ya no pasó a mayores, pero este acaparó la atención por la sorpresa que causó. Naturalmente entre las preguntas que hubo de parte de la prensa al entrenador campeón del Super Bowl fue sobre lo que había sucedido en ese momento de la primera mitad en donde su equipo iba perdiendo y la reacción del jugador.

“Me sacó de balance porque no lo vi. Me dijo que lo pusiera e iba a anotar. Lo amo. Me mantiene joven”, dijo Reid quien explicó que le gustan los jugadores pasionales. Por su parte Travis Kelce también se refirió al altercado y en tono de broma aseguró que le decía buenas cosas. "Sólo le estaba diciendo lo mucho que lo amo", mencionó el jugador. El incidente parece que no fue de mucha importancia para ambos.

Tanto Reid como Kelce aseguraron en sus respectivas conferencias que no había resentimientos entre ambos e incluso se les vio celebrar juntos tras el partido. Los Chiefs arribaron esta tarde a Kansas con Reid al frente cargando el trofeo. Participarán en el desfile del campeón en donde compartirán con la gente su título luego del trepidante partido en Las Vegas que tuvo que definirse en tiempo extra.

Fuente: Tribuna